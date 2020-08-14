Украина возглавила рейтинг прозрачности публичных закупок

В международном рейтинге прозрачности публичных закупок, который проводит Институт развития и свободы информации (IDFI, Грузия) совместно с другими организациями, система публичных закупок Украины заняла 1 место.

Набрав 97,05 баллов из 100, Украина обогнала Молдову (92,81) и Колумбию (91,77), худший результат у Таджикистана — 37,88 баллов, сообщает пресс-служба Prozorro.

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Указано, что этот рейтинг оценивает законодательство государственных закупок и прозрачность процессов на каждом этапе проведения тендера. Сначала он охватывал лишь евразийский регион, однако теперь в него входят 39 стран со всего мира. Публичные закупки государств оценивают по 64 показателям и на разных этапах проведения закупок.

Известно, что раньше в этом рейтинге Украина занимала 2 место (86,26 баллов) и проигрывала Молдове. Впрочем, за последний год произошел ряд важных законодательных изменений, которые отметили эксперты при составлении рейтинга.

Прежде всего, это новая редакция закона "О публичных закупках", которая ввела дотендерные консультации с рынком и расширила возможность использовать неценовые критерии на Prozorro.

Кроме того, эксперты отметили норму о защите обличителей в законе "О предотвращении коррупции" и запуск онлайн-мониторингов закупок Госаудитслужбой.

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"Статус страны с прозрачной сферой публичных закупок нужно отстаивать, и нам вместе с профильным департаментом Минэкономики в этом году это удалось. Впрочем, прозрачность — это не самоцель, а лишь важная компонента эффективного использования денег налогоплательщиков. Сфера публичных закупок требует в первую очередь установление действенного контроля и неотвратимости наказаний. А ГП "Прозорро" будет продолжать дальнейшую диджитализацию, потому что в новом мире данные — это новая нефть", — отметил генеральный директор госпредприятия "Прозорро" Василий Задворный.

Проанализировав результаты рейтинга, эксперты "Трансперенси Интернешнл Украина" назвали дальнейшие шаги для совершенствования сферы публичных закупок. В частности, это развитие электронной тендерной документации со стороны Prozorro и оптимизация работы Государственной аудиторской службы, которая сейчас проверяет лишь 0,2% от всех закупок на Prozorro.

К тому же, общественная организация призывает не ограничивать конкурентные рынки и не предоставлять преференции нескольким отдельным производителям, как это предусматривает законопроект №3739 о локализации в публичных закупках.

Ранее сообщалось, что руководство Черкасского академического музыкально-драматического театра имени Тараса Шевченко может быть причастно к коррупционным махинациям при закупке оборудования на тендерах.