"Компании подставные": в Черкассах директора театра подозревают в тендерных махинациях

Руководство Черкасского академического музыкально-драматического театра имени Тараса Шевченко может быть причастно к коррупционным махинациям при закупке оборудования на тендерах. Об этом Delo.ua рассказал глава "ГО Агентство социальной диагностики и партнерства" Евгений Васильчук.

По его словам, первую закупку оборудования на Prozorro в театре объявили в рамках реставрации. Ее начали еще в 2017 году — именно тогда директором драмтеатра стал Петр Ласточка.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Ласточка решил начать реконструкцию со своими людьми и привел в проект компанию "Лайтек Трейдинг" из Одессы. Сам он неоднократно это подчеркивал и, безусловно, гордится этим шагом в восстановлении театра", — утверждает Васильчук.

Так, в 2018 году Черкасский театр запустил тендер по закупке звукового оборудования для сцены на сумму 2,7 млн грн. В нем приняли участие только два кандидата: компания "Лайтек Трейдинг" и ФЛП. Участники предоставили два полностью идентичных предложения, однако ООО "Лайтек Трейдинг" объявило сумму поставки в 2,698 млн грн — это всего лишь на 18 тысяч грн больше, чем ФЛП, который предложил товар на сумму 2,68 млн грн.

Соответственно заказчик принял предложение подешевле и 20 ноября 2018 года заключил с ФЛП договор.

"Мы имеем два одинаковых предложения, но при этом ФЛП не является налогоплательщиком НДС. То есть компания "Лайтек Трейдинг", которая продала бы оборудование на сумму 2,698 млн грн, от этой суммы заплатила бы 20% НДС, но ФЛП, который не платит налоги, сэкономит на этом 446 тысяч грн", — отмечает Васильчук.

По его словам, подозрительно и то, что в предложениях обоих участников есть микшерный пульт от компании Avid стоимостью 1,7 млн грн, однако его имеет право продавать только компания "Лайтек Трейдинг", как эксклюзивный дистрибьютор продуктов компании в Украине. Эта информация указана на официальном сайте Avid. Тем не менее ФЛП, который победил в тендере, почему-то тоже смог поставить это оборудование.

Глава Агентства соцдиагностики и партнерства обращает внимание на другую деталь: у ФЛП конденсаторный микрофон Е908 В от Sennheiser стоит 9200 грн (без НДС), в то время как у официального представителя его можно приобрести за 7486 грн (без НДС).

"Что не менее важно, курс доллара на момент заключения договора был 27,8 грн, что соответствует курсу доллара на сегодняшний день. То есть сумма продажи оборудования театра за государственные средства завышена на 30%", — добавляет Васильчук.

Третий момент, который указывает на махинации в закупке — то, что спустя неделю после заключения договора с ФЛП, компания внесла изменения в договор и полностью скрыла все цены, сделав список оборудования единым комплектом микрофонов и звукового оборудования на общую стоимость предложения. Хотя ранее договор был публичным, а цены на каждую позицию были прописаны.

По идентичному сценарию провели и тендер по закупке светового оборудования для системы постановочного освещения сцены на сумму 3,8 млн грн. В конкурсе снова соревновались только две компании: "Лайтек Трейдинг и ФЛП, но в этот раз победила "Лайтек".

"Это классическая имитация конкуренции в государственных тендерах. Сначала заключение договора с публичной публикацией на сайте Prozorro, а затем сокрытие цен. Не так уж все "прозрачно", как может показаться на первый взгляд", — уверен Васильчук.

Он считает, что махинации происходят под руководством директора Черкасского театра имени Петра Ласточки, как заказчика этих тендеров.

"Игра с двумя конкурентами без конкуренции, подставные компании типа ФЛП, завышение цен на 30% и вымогательство все больших средств от государства", — перечисляет предполагаемые нарушения глава Агентства соцдиагностики и партнерства.

При этом, по его словам, Ласточка продолжает "обогащаться за счет госсредств" — сейчас он пытается приобщить компанию "Лайтек Трейдинг" к новому государственному тендеру второй очереди реконструкции театра. В Агентстве социальной диагностики и партнерства пообещали следить за тендером, а параллельно — подготовить соответствующие документы в правоохранительные органы.