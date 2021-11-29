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Нацбанк забрал лицензии у шести финансовых компаний из-за нарушения закона и правил
Национальный банк Украины аннулировал лицензии шести финансовым компаниям, которые ранее предупреждал и просил устранить грубые нарушения в их работе. Об этом 29 ноября сообщила пресс-служба НБУ.
Такое решения комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 26 ноября этого года. Лицензии аннулировали следующим финкомпаниям:
- ООО "ФК "Амстерс Финанс";
- ООО "АРТ Финанс ";
- ООО "ФК " Финанс Эксперт";
- ООО "ФК "Манистрим";
- ООО "ФК "Стронг";
- ООО "КЕЙС Фактор".
Нацбанк предупредил эти компании о возможных последствиях за месяц и просил устранить грубые нарушения закона и правил в их работе.
В начале октября регуляртор временно остановил действия лицензий этих компаний, поскольку они не представили отчет независимого аудитора по результатам проведения обязательного аудита финансовой отчетности за 2020 год. А компания "ФК " Финанс Эксперт" нарушила требования законодательства по выполнению обязательных финансовых нормативов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Нацбанк дал финкомпаниям время до 1 ноября, чтобы решить все вопросы и устранить нарушения. Но они этого не сделали. Поэтому теперь НБУ забрал лицензии у всех шести компаний.
К другим восьми регулятор применил меры воздействия в виде обязательства принять меры по устранению нарушения. НБУ предупредил следующие компании:
- ООО "ФК "Ассисто";
- ООО "ФК Горизонт";
- ООО "ФК "Вилардо";
- ООО "Финанс Универсал";
- ООО "Сигмаур Финанс ";
- ООО "ФК "ФБЗ";
- ООО "ИФ";
- ООО "ФК "Первичный Капитал".
"По результатам отчетности, представленной этими финансовыми учреждениями в Национальный банк за II квартал 2021 года, установлено, что на рынке гарантий они не выполняют обязательных финансовых нормативов и требований, ограничивающих риски по операциям с финансовыми активами", — объяснили свое решение в НБУ.
Решения Нацбанка вступают в силу с 29 ноября 2021 года. У компаний, которых пока только предупредили, есть время до 12 января 2022 года, чтобы устранить нарушения.
Ранее НБУ аннулировал все лицензии пяти компаниям, которые нарушили законодательство о финансовых услугах.
В Нацбанке добавили, что регулятор обязал финкомпаниис раскрывать больше информации для клиентов. То есть Нацбанк расширил и конкретизировал объем информации, подлежащей раскрытию участниками рынка небанковских финансовых услуг, а также усовершенствовал порядок ее раскрытия.