Две финкомпании обжаловали в суде штрафы, наложенные Нацбанком

Финансовые компании "АЙБОКС БАНК" и "ФК ЛЕОГЕЙМИНГ ПЭЙ" обжаловали в судебном порядке о применении к ним мер влияния в виде штрафов за нарушения финансового законодательства.

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), в сентябре этого года Нацбанк применил к этим финучреждениям меры влияния за нарушение ими требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

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По информации регулятора, к АО "АЙБОКС БАНК" применены следующие санкции:

– письменное предупреждение за нарушение требований:

– штраф в размере 10 млн грн из-за нарушения требований по осуществлению надлежащей проверки новых, а также существующих клиентов банка.

К ООО "ФК ЛЕОГЕЙМИНГ ПЭЙ" приняты следующие меры:

– письменное предупреждение за нарушения:

– штраф в размере 549,1 тысяч грн за нарушение требований:

части первой статьи 11 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" в части ненадлежащего исполнения обязанности по управлению рисками;

пунктов 4, 15 части второй статьи 8, части второй статьи 14 Закона № 361-ІХ в части ненадлежащего исполнения обязанности по осуществлению надлежащей проверки, а также обязанности своевременно и в полном объеме подавать на запросы Национального банка информацию (письменные объяснения), необходимую для осуществления надзора в сфере финансового мониторинга.

Национальный банк будет защищать правомерность указанных решений в суде.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины будет требовать от небанковских финансовых учреждений раскрывать больше информации клиентам.

Напомним, в апреле прошлого года НБУ обнародовал Белую книгу "Будущее регулирования рынка кредитования финансовыми компаниями".

В сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о "сплите", который разделяет функции Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) между Нацбанком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Ранее Delo.ua рассказывало подробнее о плюсах и минусах таких изменений.