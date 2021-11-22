Грубо нарушили законодательство: НБУ аннулировал лицензии пяти финансовых компаний

Национальный банк Украины аннулировал все лицензии пяти компаниям, которые нарушили законодательство о финансовых услугах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Без лицензий остались ООО "Финспот", ООО "Профессиональная факторинговая группа", ООО "Финансовая компания "Империал капитал", ООО "Финансовая компания "Факторинговое бюро расчетов", ООО "Финансовая компания "Новотех".

Такие решения принял Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг на заседании 19 ноября 2021 года. Ранее, 24 сентября 2021 года, Национальный банк временно остановил лицензии этих компаний.

Три из этих учреждений не предоставили отчет независимого аудитора по результатам проведения обязательного аудита финансовой отчетности за 2020 год, а два — отчетность за II квартал 2021 года. При этом по состоянию на 19 ноября нарушения устранены не были.

На этом же заседании пяти финансовым компаниям НБУ временно приостановил лицензии на осуществление деятельности по предоставлению гарантий за нарушение финансовых нормативов: ООО «ФК «Инрайз инвест», ООО «ФК «Инком групп», ООО «Финансовая компания «Экспресс-финанс», ООО "Олимп-финанс", ООО «ФК «Финевровектор».

Решения о применении мер воздействия вступили в силу с 22 ноября 2021 года.

После отзыва лицензий финансовое учреждение лишается права вести деятельность по видам отозванных лицензий. Но отзыв не избавляет компанию от исполнения своих обязательств по договорам о предоставлении финуслуг.

Ранее НБУ обязал небанковские финансовые учреждения более полно раскрывать информацию клиентам. В частности, должны будут раскрываться регистрационные данные, условия и порядок деятельности, перечень собственных вебсайтов. Должна обнародоваться также годовая финансовая и консолидированная финансовая отчетность, подтвержденная независимым аудитором вместе с его отчетом.

НБУ ввел новшество и для банков — увеличение лимитов расширит возможности по совершению операций на межбанковском валютном рынке. Эта мера должна способствовать росту роли банков в сглаживании чрезмерных курсовых колебаний на валютном рынке и повышению ликвидности и глубины рынка в целом. Предварительная корректировка значений лимитов открытой валютной позиции состоялась в январе 2020 года.