НБУ ввел новые правила перестрахования для иностранных страховщиков

Национальный банк Украины (НБУ) установил новые правила перестрахования для иностранных страховых компаний.

Как сообщает пресс-служба регулятора, теперь страховые компании могут заключать договоры перестрахования только с теми иностранными перестраховщиками, которые соответствуют требованиям Нацбанка.

В частности, по информации НБУ, иностранный перестраховщик должен соответствовать рейтингу финансовой надежности на достаточном уровне или одновременно двум условиям — иметь опыт непрерывной работы более трех лет и работать в стране с государственным надзором на рынке страхования.

Помимо этого, согласно новым правилам, украинским страховщикам запрещено:

– заключать договоры перестрахования с иностранными перестраховщиками, зарегистрированными в государствах, признанных странами-агрессорами;

– сотрудничать с перестраховщиками в тех юрисдикциях, которые не выполняют должным образом международные рекомендации в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем или финансированием терроризма.

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В НБУ подчеркнули, что страховщики больше не обязаны регистрировать договоры перестрахования с иностранными перестраховщиками и сообщать в Нацбанк об их заключении из-за принятия Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании правового регулирования страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой".

Ранее сообщалось, что по результатам 2020 года украинские страховые компании продемонстрировали рекордную прибыль в размере 2,2 млрд грн.

Напомним, в сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о "сплите", который разделяет функции Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) между Нацбанком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Это решение было одним из требований Международного валютного фонда. Его целью является улучшение регулирования в сфере финансовых услуг путем ликвидации одного из регуляторов — Нацкомфинуслуг.

Ранее Delo.ua рассказывало подробнее о плюсах и минусах таких изменений.