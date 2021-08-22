В НБУ озвучили требования для страхования сельхозпродукции

Национальный банк Украины (НБУ) разработал правила страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой.

Как сообщает пресс-служба регулятора, речь идет об установлении требований к таким страховщиков и их деятельности в целом.

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По информации НБУ, допуск страховщиков к деятельности по страхованию сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой предлагается осуществлять в таких случаях:

– при наличии у страховщика или его материнской страховой компании опыта страхования и перестрахования сельскохозяйственных рисков, а также наличия договоров перестрахования этих рисков, соответствующие требованиям регулятора;

– при отсутствии мер воздействия, примененных Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, и/или Нацбанком в части несоблюдения нормативов достаточности капитала и платежеспособности, ликвидности, доходности, качества активов и рискованности операций страховщика;

– при соблюдении страховщиком на последнюю отчетную дату обязанности "языковых критериев" и нормативов достаточности капитала и платежеспособности, ликвидности, доходности, качества активов и рискованности операций страховщика;

– при наличии у страховщика структуры собственности, которая соответствует требованиям нормативно-правовых актов НБУ;

– при наличии квалифицированного персонала с опытом работы в сфере производства сельскохозяйственной продукции или страхования такой продукции.

"К страховщикам также предлагается установить требования по обеспечению их платежеспособности, порядка перестрахования рисков, особенностей формирования страховых резервов по таким договорам, учета договоров страхования", — говорится в сообщении.

Проект положения определяет процедуру подтверждения Нацбанком соответствия или несоответствия страховых компаний всем указанным требованиям для внесения информации в перечень страховщиков, которые имеют право на страхование сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой.

В Нацбанке добавили, что такой перечень ведет Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Ранее сообщалось, что 2 июля Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект №5104 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования правового регулирования страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой", который существенно обновляет систему государственной поддержки сельскохозяйственного страхования.

Напомним, в июле прошлого года экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что в Украине со следующего года планируют ввести программу страхования предприятий аграрного сектора.

Ранее в Верховную Раду внесли законопроект, который предполагает снижение НДС на отдельные виды агропродукции с 20% до 14%. Авторы инициативы рассчитывают на то, что это будет мотивировать перекупщиков платить налоги в полном объеме.

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