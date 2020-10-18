Компании-конкуренты Megogo и Volia заключили партнерство на трансляцию футбольных матчей

Volia и Megogo заключили эксклюзивное партнерство. В 2018 году Volia создала эксклюзивный продукт "Volia Football +" для своих абонентов. Теперь данная услуга интерактивного телевидения, включающая до 12 pop-up каналов с прямой трансляцией матчей, также будет доступна для абонентов Megogo.

Кроме прямых трансляций событий, зрители смогут увидеть и матчи, которые уже состоялись, благодаря функции "телеархива". Самые популярные матчи будут сопровождаться комментариями украинских спортивных обозревателей. Кроме того, зрители Megogo и Volia единственные в Украине смогут увидеть трансляцию некоторых событий в формате 4К.

Первая игра группового этапа Лиги Чемпионов, которую можно будет посмотреть на Megogo и Volia, состоится 20 октября. Названия и составы команд, которые выйдут на поле, станут известны позже. Анонсы событий будут появляться в разделе "Спорт" на Megogo и на официальных страницах Volia в Facebook.

Спортивный контент будет доступен подписчикам пакетов "ТВ и Кино: Оптимальная" и "ТВ и Кино: Максимальная" на сервисе Megogo, а также в пакетах интерактивного, мобильного и smart -телевидения от Volia.

"Конкуренция высокого уровня — это когда ради удовлетворения потребностей клиентов и развития целого сегмента можно и нужно становиться партнерами", — отметила Сандра Крауиня, маркетинг-директор Volia.

Megogo партнерство помогает предоставить пользователям самодостаточный спортивный продукт. Это является одной из целей медиасервиса: за последние полгода раздел "Спорт" кроме топовых киберспортивных трансляций и футбольных матчей пополнился громкими боксерскими боями.

Контент, связанный с боксерскими событиями, оказался довольно востребованным среди украинских зрителей, отмечает Иван Шестаков. Зимой этого года зрители Megogo смогли эксклюзивно в Украине посмотреть реванш за титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри. Бой стал одним из самых рейтинговых спортивных событий на Megogo, поэтому было принято решение предложить пользователям ещё больше профессиональных боксерских событий.

В начале октября Megogo стал стратегическим партнером с К2 Promotion Ukraine — промоутерской компанией братьев Кличко. Благодаря этому сотрудничеству Megogo сможет показывать своим зрителям трансляции поединков с участием украинских титулованных профессиональных боксеров, таких как Александр Усик, Денис Беринчик, Макс Бурсак, Дмитрий Митрофанов

Первая трансляция прошла 8 октября: бой Денис Беринчик — Виорел Симион. А 31 октября покажут бой между Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой, который пройдет в Лондоне (Великобритания). Посмотреть поединок смогут все желающие, уже открыт предзаказ на приобретение просмотра (до 30 октября — 29 грн, в день события — 49 грн).

А летом этого года Megogo купил права на показ боев американской боксерской промоутерской компании Top Rank, благодаря чему украинские зрители смогут легально смотреть вместе со всем миром топовые боксерские поединки.

В этом году Top Rank запланировала 26 событий, в том числе бои мировых боксеров Тайсона Фьюри (Англия), Треренса Кроуфорда (США), Наоя Иноуэ (Япония), а также украинских боксеров Василия Ломаченко, Александра Гвоздика и Виктора Постола.

Так только на медиасервисе Megogo была доступна прямая трансляция топового боя года украинца Василий Ломаченко и американца Теофимо Лопе, который состоялся в ночь с 17 на 18 октября.

Ранее сообщалось, что холдинг VEON (владелец украинского оператора "Киевстар" и российского "Билайн" ("ВымпелКом") заинтересован в покупке онлайн-кинотеатра Megogo. Об этом сообщал РБК со ссылкой на свои источники, один из которых утверждал, что в рамках сделки онлайн-кинотеатр оценили в $120 млн (более 3,3 млрд грн), другой — что это стоимость только российского бизнеса Megogo. На момент публикации основатель и главный исполнительный директор Megogo Владимир Боровик, не ответил на запрос издания, представитель "ВымпелКома" от комментариев отказался.