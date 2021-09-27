Компания BASF презентовала в Украине новый гибрид подсолнечника

Сельскохозяйственный департамент компании BASF (Agricultural Solutions) представил украинским аграриям новый гибрид подсолнечника ИНСАН 100.

Как сообщает "АгроПравда", новая разработка является пятым гибридом в портфолио компании, однако первым для классической системы выращивания.

"Наша компания уже три года сотрудничает с ведущими экспертами в области селекции, биологии и регистрации, чтобы вывести на рынок Украины лучшие решения для выращивания подсолнечника. В ближайшем будущем под общим брендом InSun™ планируем выход еще ряда гибридов", — рассказал директор по маркетингу департамента BASF Agricultural Solutions в Украине, Молдове и странах Кавказа Матиас Хорш.

По информации издания, гибрид ИНСАН 100 имеет высокую и стабильную урожайность, адаптирован для выращивания в условиях с дефицитом влаги и воды. Он сочетает в себе комплекс ценных признаков: раннюю зрелость, быстрое начальное развитие и масличность.

Кроме этого, он хорошо подходит для экстенсивной и среднеинтенсивной технологий выращивания.

"Подсолнечник — одна из самых прибыльных культур для большинства хозяйств Украины за последние 20 лет. И это в значительной степени благодаря выведению гибридов — их выращивание позволяет снизить влияние климатических факторов, поражений болезнями и повреждений вредителями без дополнительных расходов и потерь. Гибриды BASF не являются исключением. Они результат длительной работы опытных селекционеров и передовых агротехнологий", — отметил руководитель направления маркетинга семян департамента BASF Agricultural Solutions Тарас Костина.

Напомним, в 2019 году в Украине вывели новый сорт фиолетовой сладкой кукурузы. А за два года до этого Украинский Институт картофелеводства создал два сорта с красочной расцветкой мякоти клубней: "Солоха" — с синей мякотью и "Хортица" — с красной.