Гибридный муссон: рынок семян отвоевывает продукция зарубежной селекции

Ходовой сортамент

Современные агрономы — настоящие кудесники. Только так можно назвать людей, которые способны в условиях неопределенности брать вторую производную от будущего урожая и максимизировать предстоящие доходы сельхозпроизводителя. За счет оптимального выбора сорта сельхозкультуры агрономам удается решить эту задачу. И это при том, что по состоянию на начало 2020 года в Украине уже было зарегистрировано почти 9 тыс. сортов и гибридов культурных растений.

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Кроме того, по большинству популярных сельхозкультур перечень сортов, пригодных к выращиванию в Украине, ежегодно обновляется в среднем на 15-25%. А отдельным компаниям удается освежать свой сортамент иногда в два-три раза быстрее рынка. Например, в компании "Сингента" утверждают, что портфель гибридов кукурузы с 2017 года обновили на 90%.

Учитывая опыт прошлого года, наибольшие площади в Украине сельхозпроизводители отводят под пшеницу, подсолнечник, кукурузу и ячмень. При этом все более популярными становятся озимые культуры — пшеница, ячмень, рапс. Отсюда и соответствующая структура спроса на семена в 2020 году.

По словам Александра Захарчука, завотделом ННЦ "Институт аграрной экономики", в ходе последней посевной кампании использовалось около 300 сортов озимой пшеницы. Но наиболее распространенными были сорта отечественной селекции: "богдана", "шестопаловка", "подолянка", "смуглянка", "антоновка", "миссия одесская" и "куяльник".

Самыми востребованными сортами озимого ячменя прошлой осенью были отечественные "девятый вал", "снежная королева" и "достойный", а также чешский "луран" и немецкий "хайлайт". Из наиболее популярных сортов озимого рапса эксперт выделяет немецкие "шерпа", "рохан", "мерседес" и ПР44Д06, а также отечественный "черный великан".

Поля под кукурузу и подсолнечник аграрии массово засевают семенами иностранной селекции компаний "Байер", "Кортева", "Лимагрейн" и "Сингента". В Институте аграрной экономики говорят, что это в основном гибриды "адевей", "окксижен", Р9175, ДКС4014 и "НК кобальт" (кукуруза), а также гибриды "НК брио", "НК неома", П63ЛЛ06, "РЖТ вольф", ЛГ5485 и "тунка" (подсолнечник).

Спрос на импортные гибриды традиционно высокий

"В целом удалось сохранить приоритетность отечественной селекции по зерновым, зернобобовым и крупяным культурам. Уровень украинской селекции по пшенице в 2019 году составлял 72%, по ячменю — 58%. Однако обеспеченность аграриев семенами отечественной селекции по кукурузе всего 30%, подсолнечнику — 25%, рапсу — 20%, сахарной свекле — 15%", — говорит Захарчук.

Поэтому спрос на импортные гибриды соответствующих культур традиционно высокий. В 2019 году импортеры продолжали наращивать поставки семян. Незначительно уменьшились лишь темпы импорта гибридов кукурузы, а подсолнечника и рапса за 11 месяцев 2019-го уже ввезли почти столько же, как за весь 2018-й. При этом совокупная стоимость ввезенных семян рапса успела превысить показатель предыдущего года на 14%.

Стойкий тренд

Актуальность критерия по соответствию семенного материала климатической зоне выращивания культуры возрастает. Теперь мало выбрать семена с высокой урожайностью и хорошей стойкостью к болезням и вредителям. И даже учет масличности, сахаристости и иного потенциала сорта не гарантирует урожай. Предпочтение приходится отдавать сортам, устойчивым к неблагоприятным климатическим условиям, в первую очередь к засухе. Рекомендации по грамотному выбору семян должны учитывать почвенно-климатическую специфику вплоть до отдельных районов области.

Ареалы популярных культур по географическому признаку представил руководитель бизнес-подразделения семян компании "Сингента" в Украине Сергей Клишин. "Пшеница и ячмень — для южных областей, у центральной и северо-восточной части Украины в приоритете остается соя и кукуруза, южнее кукуруза замещается подсолнечником", — отмечает он.

Для каждого региона компания рекомендует индивидуально подбирать семена с учетом климатических и иных особенностей местности. "Новый сульфогибрид подсолнечника "сузука HTS" с высокой урожайностью и масличностью в условиях засухи мы рекомендуем для южных и восточных областей, классический гибрид "СИ честер" также рекомендован и для центрального региона, а гибрид "СИ арко" — новинка в высокоолеиновом сегменте — пригодна для выращивания на юге", — делится Клишин.

На популярности семян, стойких к засухе, акцентирует внимание аграриев и руководитель агрономического отдела компании Corteva Agriscience в Украине Сергей Резниченко. "В 2019-2020 годах наиболее востребованными гибридами кукурузы Рioneer являются те, которые способны выжимать максимум из каждой капли доступной влаги. Это, например, Optimum AQUAmax, созданные с учетом переменчивых особенностей климата и сдвига нашей страны в сторону более засушливых условий", — говорит он.

Яркий тренд 2019 и 2020 годов — бум на высокоолеиновые гибриды

В Corteva Agriscience отмечают, что сейчас переходят с более поздних групп спелости кукурузы к оптимальным для большинства регионов Украины ФАО 270-360. "Такой выбор аграриев позволяет получать высокий урожай с минимальными расходами на досушивание и малым риском оставить зерно под снегом", — поясняет Резниченко.

В сегменте семян подсолнечника компании отмечают яркий тренд 2019 и 2020 годов — бум на высокоолеиновые гибриды. "Хозяйства ищут гибриды высокоолеинового подсолнечника, поскольку это сегмент с самым большим экспортным потенциалом. На них есть стабильный спрос, который на данный момент превышает предложение в два раза", — заявляет Клишин.

Поставщики семян заверяют аграриев, что вскоре предложат новые сорта и гибриды, обладающие как высокой урожайностью, так и устойчивостью к болезням и засухе.