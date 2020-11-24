Компания Danone сократит около 2000 рабочих мест

Французская продовольственная Danone сократит около 2000 рабочих мест, в том числе каждую четвертую должность в своей штаб-квартире в Париже.
Компания рассчитывает, что это поможет ей сэкономить $1,2 млрд, сообщает Bloomberg.
Указано, что сокращение рабочих мест составит около 2% всего персонала компании.
Как отмечается, крупнейший в мире производитель йогуртов пытается восстановить прибыльность в разгар пандемии.
"Ежегодная экономия расходов должна достичь 1 млрд евро ($1,2 млрд) к 2023 году после принятия мер, а также за счет более эффективных закупок", — говорится в сообщении.
Также Danone объявила, что ее скорректированная операционная маржа должна превысить 15% в 2022 году и достичь 16-19% на более позднем этапе.
Сообщается, что генеральный директор Эммануэль Фабер решил изменить ориентацию организации на географические области, а не на категории продуктов, чтобы сделать компанию более гибкой во время пандемии.
Известно, что такие конкуренты, как Nestle, давно придерживаются аналогичной региональной стратегии.
Тем временем стоимость акций Danone с начала 2020 года упала на 29%.
Ранее генеральный директор Danone заявил о гибели среднего класса.