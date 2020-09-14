Вытеснила Danone: китайская Yili стала самым дорогим молочным брендом в мире

Стоимость китайского бренда Yili за последний год выросла на 13%.

При этом аналитики Brand Finance отмечают, что разрыв между китайским брендом и бывшим лидером рейтинга — Danone — скорее всего, будет увеличиваться, передает The DairyNews.

В то же время на третьем месте рейтинга самых дорогих молочных брендов — также китайская компания — Mengniu. На четвертом — голландская Frisco, пятое место — у бренда Arla, шестое — в Amul.

На седьмом месте бренд Anlene, на восьмом — Anchor. Девятое место в рейтинге самых дорогих молочных брендов занимает японский Yakult, десятое — в Almarai.

Несмотря на снижение в рейтинге индийского бренда Amul (в прошлом году он был пятым), аналитики Brand Finance утверждают, что в молочном секторе эта компания является одной из самых быстрорастущих в 2020 году. Стоимость бренда выросла на 25% до $3,1 млрд. Сама компания объясняет это развитием инфраструктуры в сельской местности.

В свою очередь лидер рейтинга китайская Yili сегодня вкладывает все деньги для достижения цели — охват 2 млрд потребителей до конца 2020 года. В частности, внутри страны Yili инвестировала более $4,5 млрд в строительство площадки по производству высококачественной органической молочной продукции.

За пределами КНР компания развивается в Новой Зеландии, где приобрела второго по величине производителя молочной продукции — Westland Milk Products. Во втором квартале Yili удалось полностью компенсировать потери периода пандемии.

Кроме того, компания находится на 5 месте рейтинга самых дорогих портфелей молочных брендов. Первое место традиционно осталось за Nestle, портфель молочных брендов которой составляет $12,6 млрд. На втором месте — Lactalis — почти $11,7 млрд, на третьем — Danone — $11,6 млрд. На четвертом месте новозеландская Fonterra — $8,8 млрд.

Напомним, производство молока в Украине за первые 5 месяцев 2020 года снизилось на 3,6%.