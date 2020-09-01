Время фермера: почему молоко полезно не только людям, но и бизнесам

Но это возможно, если в компании одинаково ответственно относятся не только к своему продукту, но и к сотрудникам. По такому принципу, в частности, работает торгово-производственная сеть "Молоко від Фермера". Компания, основанная в 2010 году, специализируется на натуральных продуктах питания собственного производства.

Компания исповедует базовый принцип бирюзовых организаций — ориентированность на человека. Во всех магазинах у сотрудников есть зона для развития, а свои предложения по оптимизации работы и нововведениям может свободно высказать любой член команды. Профессионально расти сотрудникам также помогает внутренняя школа развития и мотивации. С помощью таких курсов любой сотрудник из продавца может вырасти до регионального менеджера.

Основатель и СЕО сети Тарас Мороз

Честное отношение к сотрудникам и покупателям, а также оригинальность продукции стали основными стандартами качества для украинской компании. Правильность стратегии оценили на рынке. Популярность сети росла с завидной динамикой, и в 2016 году компания провела ребрендинг и открыла собственную франчайзинговую программу развития бренда.

Сейчас в компанию входят 70 магазинов в Киеве и Киевской области, семь магазинов в Одесской области и два в Днепропетровской. Стоит отметить, что в условиях пандемии компания продолжала открывать новые пространства, предоставляя новые рабочие места. В мае открылся первый магазин нового формата с расширенной зоной кафе, это шаг компании в сторону HoReCa. Уже в сентябре открывается первый магазин в Херсоне. Сеть ставит в приоритет региональное развитие и планирует открыть 100 магазинов в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Львовской областях.





