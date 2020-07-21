Компания Onur отвергла обвинения в причастности к коррупционным схемам в "Укравтодоре"

Компания Onur Group Ukraine категорически отрицает все обвинения в причастности к коррупционным схемам, в том числе тех, о которых сообщается в связи с задержанием в Польше экс-председателя "Укравтодора" Славомира Новака.

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Об этом говорится в сообщении компании.

"Мы международная компания с 40 летним опытом работы на международном рынке и мы всегда придерживаемся законодательства стран в которых работаем", — цитирует пресс-служба главный координатора Onur Group Ukraine Эмре Караахметоглу.

Он заявил, что предоставил необходимые свидетельства правоохранительными органам и отрицает любые подозрения в отношении себя и компании.

Менержер Onur пообещал помочь следствию всем, чем сможет лично и компания, чтобы дело скорее перешла в суд, были установлены и справедливо наказаны виновные.

"Контракт проекта "Паневропейскои дороги" (трасса М-03 Киев-Харьков-Довжанский), о котором также вспомнили медиа, при участии Всемирного банка на сумму $175,6 млн, был законно подписан 21 мая 2018 и все его условия выполняются, работы проводятся и будут вовремя завершены. Все тендеры при участии Всемирного банка являются прозрачными и Всемирный банк является одним из гарантов этой прозрачности. Поэтому здесь исключены любые незаконные злоупотребления с нашей стороны", — заяаил Караахметоглу.

Он подчеркнул, что лично он и компания крайне заинтересованы, чтобы все необоснованные подозрения были сняты.

Напомним, ранее в Польше был задержан бывший глава "Укравтодора" и экс-министр транспорта Польши Славомир Новак по подозрению в коррупционных схемах вокруг строительства дорог.