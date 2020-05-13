Компания-производитель смарт-телевизоров усиливает топ-менеджмент

Международная компания KIVI, производящая смарт-телевизоры, усиливает команду топ-менеджмента.

Как сообщает пресс-служба компании, новым вице-президентом назначен менеджер основатель Wenger Consulting Сергей Венгер.

По мнению Венгера, у рынка смарт-телевизоров большие перспективы и высокие шансы, чтобы восстановиться еще до конца 2020 года.

Венгер уже имеет опыт успешного сотрудничества с компанией, реализовывая проекты в качестве бизнес-консультанта с 2017 года. На своем посту он будет отвечать за управление маркетингом и персоналом, а также за бизнес-трансформации на всех рынках присутствия.

В компании отмечают, что с 2017 года KIVI полностью сфокусировалась на производстве смарт-телевизоров, что позволило компании качественно расти в данной категории и увеличить обороты в 7 раз.

На сегодняшний день это самый динамично развивающийся бренд смарт-телевизоров. По количеству проданной техники KIVI занимает 2 место в Украине по результатам 2019 года.

"Сергей Венгер — высококвалифицированный топ-менеджер с огромным управленческим и предпринимательским бэкграундом, поэтому мы были очень заинтересованы в том, чтобы он в новой роли присоединился к нашей команде и сконцентрировал свое внимание, знания и опыт для ответа на новые вызовы, которые перед нами стоят. Мы компания нового поколения и для нас физическое местонахождение членов команды не имеет значения. Это позволяет новому вице-президенту работать дистанционно на Канарских островах, где он сейчас находится в изоляции в связи с введением карантина, и при этом выстраивать эффективное взаимодействие с коллегами и успешно решать поставленные задачи", — рассказал сооснователь и президент компании KIVI Кирилл Хилько..

Назначение Сергея Венгера, как и само предложение, а также знакомство с командой и погружение в обязанности нового вице-президента KIVI происходили на расстоянии 5,5 тысяч км от его нового офиса HQ KIVI. В первую очередь, новый вице-президент сфокусируется на построении эффективной управленческой модели и новой корпоративной культуры, разработке маркетинговой стратегии и повышении операционной эффективности компании.

"Рынок активно рос с начала текущего года. Позитивна динамика наблюдалась и в первые недели карантина, когда спрос подогревали инфляционные ожидания. Плюс, люди, пребывающие на карантине, стали потреблять больше контента и поняли, что телефон, планшет и ноутбук быстро утомляют зрение. Это подтолкнуло многих к приобретению смарт-телевизоров в том числе и для работы из дому. В марте-апреле рынок продолжали драйвить многочисленные беспрецедентные ценовые промо производителей, когда цены были ниже предложений "черной пятницы". Тем не менее, большая часть покупок, связанных с нахождением дома уже сделана. Динамика роста стала значительно снижаться. Если зимой рынок рос год к году более, чем на 60% в штуках, то уже в марте этот показатель снизился почти в двое, а в апреле — еще в полтора раза и составил чуть более 20%. В то время как в деньгах в апреле рынок практически перестал расти +1,8 в гривне, а долларе вообще продемонстрировал небольшой минус — 0,34%", — отметил Венгер.

Вице-президент подчеркнул, что значительная часть людей потеряла в доходах, и к середине лета ожидается значительное сокращение объемов продаж. Однако, если второй волны эпидемии не будет, то 4-й квартал может позволить индустрии вернуть позиции и даже прирасти на 10-15% к предыдущему году. Очевидно, что это также будет зависеть от доступности банковских программ кредитования на покупку товаров и бытовой техники.

"Тем не менее, сегодня самое время покупать смарт-телевизор. Из-за перепроизводства панелей, их стоимость сильно снизилась. 400 американских долларов за хороший смарт-телевизор — такой цены еще никогда не было. Сравните два предложения: 1000 долларов за хороший 11-ти дюймовый планшет против 400 долларов за огромный, красивый, стильный с хорошей акустикой 55-ти дюймовый смарт-телевизор KIVI с голосовым управлением", — пояснил Венгер.

KIVI — международная компания, разработчик и производитель смарт-телевизоров и ТВ-сервисов. Продукция под одноименным брендом реализуется на европейских и азиатских рынках, а ТВ-сервис KIVI TV доступен на всех телевизорах с системой Android в Украине.

Разработку телевизоров и ТВ-сервисов осуществляет международная команда специалистов, а производство ведется на высокотехнологичных заводах Европы и Азии с международной системой контроля качества.

Все телевизоры KIVI имеют 3-х летнюю гарантию качества. Компания имеет более 200 сервисных центров во всех странах продаж и обеспечивает собственную сервисную поддержку в режиме 24/7.

Бренд KIVI является самым динамично развивающимся на своих рынках и входит в лидеры на всех рынках присутствия. В Украине по итогам 2019 года занял 2-е место по объему продаж телевизоров.

Продукция ТМ KIVI удостоена награды "Выбор года 2019", а сам бренд получил две награды премии Effie Awards, в том числе в престижной номинации "Бизнес-вызов, или Давид против Голиафа".