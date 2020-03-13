VI Рейтинг "Репутационные АКТИВисты" назвал компании с лучшим репутационным менеджментом

Компании с лучшей системой репутационного менеджмента получили профессиональные награды по итогам VI Национального рейтинга "Репутационные АКТИВисты".

Церемония чествования и награждения лучших по традиции прошла в рамках XVIII Международного PR-Фестиваля, который на протяжении почти двух десятилетий остается наиболее авторитетным форумом PR-индустрии.

Победителями сквозных внеотраслевых номинаций по 5 базовым функциональным критериям рейтинга стали:

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• в номинации "Репутационная стабильность" — страховая компания "PZU Украина Страхование жизни";

• в номинации "Имиджевый капитал КСО" — производитель напитков и продуктов питания, компания "PepsiCo Украина";

• в номинации "Медийная активность" — компания "Молочный альянс";

• в номинации "Инновационный подход" — управляющий оператор сети отелей и ресторанов "First Line Group";

• в номинации "Антикризисная устойчивость" — техноритейлер Citrus.

Кроме того, были названы компании, топ-менеджмент и PR-команды которых демонстрируют лучшее качество управления корпоративной репутацией на определенных рынках или работая по определенной бизнес-модели.

В многоотраслевой категории "Диверсифицированные бизнес-группы" экспертный совет Рейтинга назвал победителем группу DCH Александра Ярославского.

В моноотраслевых номинациях награды получили: "FMCG — food" — компания "Snack Production"; "FMCG — non-food" — корпорация "Биосфера"; "FMCG — alcohol" — "Global Spirits" (ТМ "Хортиця", "Ореанда", "Шустов"); "FMCG — напитки non-alcohol" — "PepsiCo Украина"; "FMCG — tobacco" — Philip Morris Ukraine; "Строительство и девелопмент" — Arricano Real Estate; "Металлургия" — компания "Метинвест"; "Машиностроение" — "Энергомашспецсталь"; "Фармация — производители и импортеры" — компания "Фармак". Победителем новой отраслевой номинации Рейтинга "Автобренды" стал Nissan.

Что касается категорий, в которых выделены дополнительные номинации по подотраслям, то здесь экспертный совет распределил награды следующим образом.

В телекоммуникационной отрасли лучшим в номинации "Мобильные / CDMA операторы" назван лидер украинского телеком-рынка компания "Киевстар", а в отраслевой номинации "Операторы фиксированной связи" — "Укртелеком".

Лидером качества репутационного менеджмента отрасли "Транспорт и логистика — службы доставки" стала компания "Нова Пошта", а среди операторов комплексных логистических услуг — "Raben Украина". В отраслевой категории "Транспорт и логистика — авиалинии" лидером качества репутационного менеджмента стал авиаперевозчик "Международные авиалинии Украины" (МАУ).

В топливно-энергетической сфере награды за качество репутационного менеджмента были вручены победителям в трех подотраслях:

• "ТЭК — добыча нефти, газа, угля" — ДТЭК "Нефтегаздобыча";

• "ТЭК — нефтепереработка и ритейл" — сеть автозаправочных комплексов WOG;

• "ТЭК — генерация электричества" — ДТЭК.

В финансовом секторе репутационными чемпионами стали:

• "Финансы — банки" — "Райффайзен Банк Аваль";

• "Финансы — страховые компании life" — компания по страхованию жизни "МетЛайф";

• "Финансы — страховые компании non-life" — страховая компания ARX;

• "Финансы — инвестиционные компании" — Horizon Capital Partners.

В рамках индустрии гостеприимства HoReCa лучшей управляющей ресторанной компанией по итогам рейтинга названа "First Line Group", а лучшим управляющим гостиничным оператором — "Премьер Интернешнл".

В IT-отрасли победителями стали компания Samsung в отраслевой подноминации "Hard", а в подноминации "Soft" –компания GlobalLogic.

В агросекторе рейтинг качества управления корпоративной репутацией традиционно разделен на две подотрасли, в каждой из которых жюри и экспертный совет определили лучших. Соответственно, в отраслевой номинации "Агросектор — поставщики агрохимии и посевного материала" победителем стало украинское подразделение компании BASF, а лучшим в сфере управления корпоративной репутацией в номинации "Агросектор — агрохолдинги-производители" был признан агроиндустриальный холдинг МХП.

Индустрию ритейла традиционно представляют 6 номинаций, в каждой из которых эксперты и члены жюри отметили наградами лучшие практики репутационного менеджмента:

• "Ритейл — FMCG" победила национальная сеть магазинов "АТБ-Маркет";

• "Ритейл — fashion" — Adidas;

• "Ритейл — ювелиры" — SOVA;

• "Ритейл — электроника" — техноритейлер Citrus;

• "Ритейл — товары для дома" — Zara Home;

• "Ритейл — парфюмерия и косметика" — сеть "Watsons Украина".

Напомним, национальный рейтинг качества управления корпоративной репутацией "Репутационные АКТИВисты" — ежегодное исследование, нацеленное на общественное и профессиональное признание заслуг компаний, чьи руководители и коммуникационные департаменты наиболее системно и качественно занимаются вопросами управления корпоративной репутацией. Рейтинг составляется с 2015 году, а в 2020 году прошла уже 6-я по счету церемония награждения победителей.

На основании прозрачной и понятной научно обоснованной методики экспертный совет рейтинга, в который входит свыше сотни ведущих отраслевых аналитиков и экспертов, определяет победителей отраслевых номинаций в секторах FMCG, IT, агросектор, машиностроение, металлургия, ритейл, строительство и девелопмент, телекоммуникации, транспорт и логистика, ТЭК, фармация, финансы, HoReCa, а также в 5 cквозных функциональных номинациях, соответствующих критериям оценки.

Церемония награждения победителей рейтинга проходит в рамках Международного PR-Фестиваля — авторитетного крупнейшего ежегодного отраслевого мероприятия коммуникационной индустрии с почти 20-летней историей.