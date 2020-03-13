Общество 10 минут назад

VI Рейтинг "Репутационные АКТИВисты" назвал компании с лучшим репутационным менеджментом

Были выбраны компании, топ-менеджмент и PR-команды, которые демонстрируют лучшее качество управления корпоративной репутацией на определенных рынках или работая по определенной бизнес-модели

VI Рейтинг "Репутационные АКТИВисты" назвал компании с лучшим репутационным менеджментом VI Рейтинг "Репутационные АКТИВисты" назвал компании с лучшим репутационным менеджментом
Фото: "Репутационные АКТИВисты"

Компании с лучшей системой репутационного менеджмента получили профессиональные награды по итогам VI Национального рейтинга "Репутационные АКТИВисты".

Церемония чествования и награждения лучших по традиции прошла в рамках XVIII Международного PR-Фестиваля, который на протяжении почти двух десятилетий остается наиболее авторитетным форумом PR-индустрии.

Победителями сквозных внеотраслевых номинаций по 5 базовым функциональным критериям рейтинга стали:

Подпишитесь на канал DELO.UA

в номинации "Репутационная стабильность" — страховая компания "PZU Украина Страхование жизни";

в номинации "Имиджевый капитал КСО" — производитель напитков и продуктов питания, компания "PepsiCo Украина";

в номинации "Медийная активность" — компания "Молочный альянс";

в номинации "Инновационный подход" — управляющий оператор сети отелей и ресторанов "First Line Group";

в номинации "Антикризисная устойчивость" — техноритейлер Citrus.

Кроме того, были названы компании, топ-менеджмент и PR-команды которых демонстрируют лучшее качество управления корпоративной репутацией на определенных рынках или работая по определенной бизнес-модели.

В многоотраслевой категории "Диверсифицированные бизнес-группы" экспертный совет Рейтинга назвал победителем группу DCH Александра Ярославского.

В моноотраслевых номинациях награды получили: "FMCG — food" — компания "Snack Production"; "FMCG — non-food" — корпорация "Биосфера"; "FMCG — alcohol" — "Global Spirits" (ТМ "Хортиця", "Ореанда", "Шустов"); "FMCG — напитки non-alcohol" — "PepsiCo Украина"; "FMCG — tobacco" — Philip Morris Ukraine; "Строительство и девелопмент" — Arricano Real Estate; "Металлургия" — компания "Метинвест"; "Машиностроение" — "Энергомашспецсталь"; "Фармация — производители и импортеры" — компания "Фармак". Победителем новой отраслевой номинации Рейтинга "Автобренды" стал Nissan.

Что касается категорий, в которых выделены дополнительные номинации по подотраслям, то здесь экспертный совет распределил награды следующим образом.

В телекоммуникационной отрасли лучшим в номинации "Мобильные / CDMA операторы" назван лидер украинского телеком-рынка компания "Киевстар", а в отраслевой номинации "Операторы фиксированной связи" — "Укртелеком".

Лидером качества репутационного менеджмента отрасли "Транспорт и логистика — службы доставки" стала компания "Нова Пошта", а среди операторов комплексных логистических услуг — "Raben Украина". В отраслевой категории "Транспорт и логистика — авиалинии" лидером качества репутационного менеджмента стал авиаперевозчик "Международные авиалинии Украины" (МАУ).

В топливно-энергетической сфере награды за качество репутационного менеджмента были вручены победителям в трех подотраслях:

"ТЭК — добыча нефти, газа, угля" — ДТЭК "Нефтегаздобыча";

"ТЭК — нефтепереработка и ритейл" — сеть автозаправочных комплексов WOG;

"ТЭК — генерация электричества" — ДТЭК.

В финансовом секторе репутационными чемпионами стали:

"Финансы — банки" — "Райффайзен Банк Аваль";

"Финансы — страховые компании life" — компания по страхованию жизни "МетЛайф";

"Финансы — страховые компании non-life" — страховая компания ARX;

"Финансы — инвестиционные компании" — Horizon Capital Partners.

В рамках индустрии гостеприимства HoReCa лучшей управляющей ресторанной компанией по итогам рейтинга названа "First Line Group", а лучшим управляющим гостиничным оператором — "Премьер Интернешнл".

Читайте также:
На XVIII Международном PR-Фестивале расскажут, бывает ли репутация даром

В IT-отрасли победителями стали компания Samsung в отраслевой подноминации "Hard", а в подноминации "Soft" –компания GlobalLogic.

В агросекторе рейтинг качества управления корпоративной репутацией традиционно разделен на две подотрасли, в каждой из которых жюри и экспертный совет определили лучших. Соответственно, в отраслевой номинации "Агросектор — поставщики агрохимии и посевного материала" победителем стало украинское подразделение компании BASF, а лучшим в сфере управления корпоративной репутацией в номинации "Агросектор — агрохолдинги-производители" был признан агроиндустриальный холдинг МХП.

Индустрию ритейла традиционно представляют 6 номинаций, в каждой из которых эксперты и члены жюри отметили наградами лучшие практики репутационного менеджмента:

• "Ритейл — FMCG" победила национальная сеть магазинов "АТБ-Маркет";

• "Ритейл — fashion" — Adidas;

• "Ритейл — ювелиры" — SOVA;

• "Ритейл — электроника" — техноритейлер Citrus;

• "Ритейл — товары для дома" — Zara Home;

• "Ритейл — парфюмерия и косметика" — сеть "Watsons Украина".

Напомним, национальный рейтинг качества управления корпоративной репутацией "Репутационные АКТИВисты" — ежегодное исследование, нацеленное на общественное и профессиональное признание заслуг компаний, чьи руководители и коммуникационные департаменты наиболее системно и качественно занимаются вопросами управления корпоративной репутацией. Рейтинг составляется с 2015 году, а в 2020 году прошла уже 6-я по счету церемония награждения победителей.

Читайте также:
Бизнес-кейсы, готовые инструкции и три тысячи участников: как прошел Get Business Fest

На основании прозрачной и понятной научно обоснованной методики экспертный совет рейтинга, в который входит свыше сотни ведущих отраслевых аналитиков и экспертов, определяет победителей отраслевых номинаций в секторах FMCG, IT, агросектор, машиностроение, металлургия, ритейл, строительство и девелопмент, телекоммуникации, транспорт и логистика, ТЭК, фармация, финансы, HoReCa, а также в 5 cквозных функциональных номинациях, соответствующих критериям оценки.

Церемония награждения победителей рейтинга проходит в рамках Международного PR-Фестиваля — авторитетного крупнейшего ежегодного отраслевого мероприятия коммуникационной индустрии с почти 20-летней историей.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Какие смартфоны подделывают чаще всего
Какие смартфоны подделывают чаще всего
Украинские стартапы попали в рейтинг лучших работодателей США
Украинские стартапы попали в рейтинг лучших работодателей США
Против харьковского горсовета открыли уголовное производство из-за отказа вводить карантин
Против харьковского горсовета открыли уголовное производство из-за отказа вводить карантин
Загрузка...
Новое видео
Как с нуля начать туристический бизнес?

Новости дня

  1. Как происходит большая "зачистка" на Центральном ж/д вокзале Киева (ФОТО)

  2. Ахметов стал владельцем контрольного пакета акций Днепровского коксохимического завода

  3. Китайский ученый рассказал, когда пандемия коронавируса пойдет на спад

  4. Стало известно расположение камер автофиксации нарушений ПДД в Киеве (КАРТА)

  5. Join UP! сокращает количество авиарейсов в Египет

Загрузка...