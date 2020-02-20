На XVIII Международном PR-Фестивале расскажут, бывает ли репутация даром

По доброй традиции весной в Киеве состоится уже XVIII по счету Международный PR-Фестиваль — знаковое межотраслевое мероприятие индустрии коммуникаций, которое ежегодно собирает свыше 200 ведущих украинских и заграничных профессионалов в сфере корпоративного и продуктового PR, GR и IR, КСО, маркетинга, медиа и digital. Яркие спикеры, горячие, эмоциональные профессиональные дискуссии, непринужденная атмосфера, уникальные инсайды и кейсы из мира бизнеса, политики и медиа, поиск эффективных технологий работы с репутацией — это то, чем славится данный форум.

Главная тема Международного PR-Фестиваля в этом году иронически отображает основную иллюзию современного топ-менеджмента: дескать, в цифровую эру целевая для компании репутация может строиться без усилий и затрат со стороны этой компании.

Как всегда, Фестиваль откроет keynote speech Елены Деревянко — председателя Оргкомитета, партнера агентства PR-Service, вице-президента Украинской PR-Лиги, авторитетного ученого-методолога и одного из наиболее успешных и известных PR-практиков. Она расскажет об особенностях управления репутацией сквозь призму финансовой составляющей.

Народный депутат и известный расследователь Александр Дубинский раскроет инсайды громких PR-скандалов, которые пригодятся всем, чья репутация оказалась или может оказаться под ударом.

Затем выступит знаменитый экономист, член Совета Национального банка Украины Виталий Шапран, который поразмышляет над вопросом: "Сколько денег будет иметь бизнес в 2020 году и какую долю он будет готов тратить на управление репутацией?".

Позиция собственников и руководителей компаний относительно инвестиций в репутацию станет понятной гостям Фестиваля после просмотра эксклюзивных видеокомментариев известных публичных лиц, к числу которых относятся бизнесмен, владелец DCH Александр Ярославский, СЕО Сarlsberg Евгений Шевченко, СЕО Henkel Нина Домбровская, соучредитель iFest Андрей Худо, экс-ресторатор и народный депутат Николай Тищенко, актер, телеведущий, народный депутат Юрий Корявченков (Юзик). Свою оценку их видению репутационного менеджмента дадут присутствующие на мероприятии PR-эксперты.

Гости Фестиваля узнают о современных инструментах и этических стандартах PR из уст зарубежных спикеров — Шанталь Боумен-Бойлз, управляющего партнера Finn Partners (Великобритания), и Шимона Сикорского, CEO Publicon и экс-руководителя Польской ассоциации связей с общественностью (Польша). Также можно будет послушать об эффективных моделях организации взаимодействия PR-подразделения со смежными бизнес-функциями.

Лейтмотивом этого обсуждения станут понятные каждому пиар-профессионалу темы:

– как эффективно поделить деньги между маркетингом и PR на благо компании — от Виктории Зимы, CMO SAGA Development, и Наталии Ревы, PR-директора SAGA Development;

– как доказать финансовому директору, что деньги будут израсходованы не напрасно — от директора по работе с клиентским опытом в Watsons Ukraine Татьяны Черненко.

Программу Фестиваля продолжит выступление медиаюриста и адвоката Сергея Ганина, который проанализирует имеющиеся сегодня в Украине законопроекты о работе СМИ, а потом — фидбек известных медийщиков, которые укажут на подводные камни этих документов.

Значительное внимание будет уделено вопросам эффективности инноваций в управлении репутацией. Эксперты исследуют основы и перспективы Telegram-бума, расскажут, как найти новые целевые аудитории PR-активности во времена digital native и поделятся опытом использования современных инструментов мониторинга информационного поля.

Заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан расскажет о том, смогут ли образовательные сериалы с участием экспертов и селебрити заменить классические online-курсы, а президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок раскроет особенности сегодняшнего экологического фетишизма.

Завершится XVIII Международный PR-Фестиваль традиционной торжественной церемонией награждения победителей VI Национального рейтинга качества управления корпоративной репутацией "Репутационные АКТИВисты".

Напомним, Международный PR-Фестиваль — это не только профессиональные дискуссии и поиск ответов на актуальные вопросы и вызовы, которые сегодня стоят перед PR-индустрией, но и замечательная возможность получить новые знания и завести новые профессиональные знакомства.

XVIIІ Международный PR-Фестиваль состоится 5 марта 2020 года в столичном Premier Palace Hotel. Зарегистрироваться на ивент можно по ссылке, с полной программой можно ознакомиться здесь.

Партнеры фестиваля: Global Spirits, АТБ, Henkel, MOLLY GREEN flor & design, Yves Rocher, Forward Bank, PepsiCo Ukraine, IQOS, Philip Morris Ukraine, группа компаний PrintStore Group, European Business Association, American Chamber of Commerce, ТМ "SHNUROK".

Медиапартнеры мероприятия: Delo.ua, MMR, "Практика власти", УНН, M!ND.ua, "112 канал", холдинг Znaj Media.