Международный PR-Фестиваль анонсировал выступления двух знаковых спикеров

В центре внимания XVIII Международного PR-Фестиваля, который пройдет 5 марта в Киеве, оценка вероятности экономического кризиса и его влияния на управление корпоративной репутацией, а также измерение эффективности расходов на PR в турбулентном мире digital-медиа и соцсетей.

Как сообщил Оргкомитет мероприятия, для гостей ведущего отраслевого события в сфере PR, публичных коммуникаций и репутационного менеджмента выступят два знаковых эксперта.

"Свое участие в качестве спикера XVIII Международного PR-Фестиваля подтвердил наш коллега из Польши — Шимон Сикорский. Тема его выступления — современные тренды в сфере PR-метрик и KPI: как измерять эффективность в условиях турбулентности", — сообщили организаторы мероприятия на официальном сайте Фестиваля.

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Шимон Сикорский — СЕО и основатель одного из крупнейших польских агентств Publicon. В круг профессиональных интересов Шимона и его агентства входят new media, в частности e-commerce и платформы социальной коммуникации. Шимон Сикорский — экс-президент Польской ассоциации связей с общественностью и автор цикла конференций "День социальных медиа" и "Контент", входит в жюри национальных и международных отраслевых конкурсов (Złote Spinacze, Bright Awards), лектор Вроцлавского университета, Университета SWPS, Европейского университета имени Юзефа Тишнера и многих других.

Также свое участие в качестве спикера XVIII Международного PR-Фестиваля подтвердил Виталий Шапран — член Совета Национального банка Украины и один из лучших украинских экономистов-аналитиков.

"Виталий Шапран представит эксклюзивный прогноз о состоянии экономики и о том, что ждет пиарщиков и PR-индустрию — "черные лебеди" или щедрые бюджеты", — анонсировали организаторы выступление эксперта на официальном сайте PR-Фестиваля.

Здесь в Facebook вы всегда можете в режиме реального времени первыми узнавать свежайшие новости о подготовке Фестиваля и его спикерах. А регистрация для участия в самой яркой и содержательной профессиональной тусовке года доступна по ссылке на сайте XVIII Международного PR-Фестиваля.

Международный PR-Фестиваль — это ежегодные уникальные встречи ведущих специалистов данной отрасли. Фестиваль на протяжении 18 лет является платформой для открытых профессиональных диалогов и дискуссий участников PR-индустрии Украины, знакомства с лучшими практик-кейсами, даёт возможность заглянуть в ближайшее будущее индустрии публичных коммуникаций и репутационного менеджмента.

Неотъемлемая часть Международного PR-Фестиваля — церемония вручения самых престижных профессиональных премий в сфере репутационного менеджмента по итогам Национального рейтинга качества управления корпоративной репутацией "Репутационные АКТИВисты".

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Международный PR-Фестиваль проводится под эгидой Украинской PR-Лиги с 2002 года и является самым "долгоиграющим" проектом отечественной коммуникационной индустрии. Неизменный организационный партнер — Агентство PR-Service. Ежегодно Фестиваль собирает около трех сотен ведущих профессионалов индустрии PR, IR, GR и SCR, представляющих глобальных бизнес-лидеров и флагманов украинского бизнеса.