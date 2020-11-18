Компания WOG запустила проект по переработке кофейного жмыха (ВИДЕО)

Автозаправочный комплекс WOG совместно с украинской эко-компанией Blue Ocean Solutions (BOS) запустили проект по переработке кофейного жмыха.

Как сообщает пресс-служба WOG, кофейный жмых, остающийся после приготовления кофе в кофемашинах сети, будет собираться для дальнейшего превращения в экологически чистые подстаканники.

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Кроме этого, сеть отказалась от использования пластиковых трубочек для напитков — на всех объектах компании предлагаются их экологический аналог.

"Проект по переработке жмыха для компании — не только современное экологичное решение по утилизации кофейных отходов, но и возможность в будущем существенно сократить использование пластика", — заявила директор по коммуникациям WOG Елена Осипчук.

Помимо кофейного жмыха, в производстве эко-подстаканников также используется макулатура в соотношении 3 к 7.

На всех этапах производства от создания однородной массы до формовки, сушки и упаковывания продукция BOS проходит жесткий контроль для обеспечения наивысшего качества.

При этом, пластиковые трубочки для напитков заменены на их экологический прочный аналог от Blue Ocean Solutions, для производства которого используется специально созданная бумага и пищевой клей.

Все сырье, используемое при изготовлении трубочек, имеет европейские сертификаты качества и безопасности. Такая трубочка способна находиться в кипятке до полутора часов, не теряя основных свойств.

Также кофейный жмых, который остается после приготовления кофе в кофемашинах 5 АЗК города Луцк, WOG отдает на переработку в компанию "Пастернак", где его используют для изготовления органического удобрения — биогумуса.

Напомним, в текущем году АЗК WOG инвестировал в новое кофейное оборудование более 40 млн грн, закупив 100 интерактивных кофейных аппаратов модели FRANKE А1000.

Сеть автозаправочных комплексов WOG насчитывает около 500 объектов во всех областях Украины. WOG является крупнейшей украинской монобрендовой сетью АЗС на отечественном рынке нефтепродуктов. Все нефтепродукты в сети WOG — исключительно импортного производства, и соответствуют стандарту Евро-5.

Поставки осуществляются из нефтеперерабатывающих заводов Румынии, Израиля, Греции, Литвы, Польши, Беларуси и других стран. Компания активно развивает сопутствующие сервисы и услуги, в частности, сеть WOG CAFE и WOG MARKET. Собственники сети WOG — Степан Ивахив, Сергей Лагур, София Еремеева и Роман Еремеев.