Кофе от WOG: 7 лет на рынке и 10 млн евро инвестиций в проект

По случаю празднования Международного дня кофе, на WOG подвели итоги работы на рынке кофейного ритейла. Проект "Найкавовіша кава", который был запущен 1 октября 2013 года, в настоящее время занимает лидирующие позиции по объемам продаж кофе и кофейных напитков в Украине.

Проект "Найкавовіша кава" начат в 2013 году, когда сеть WOG приобрела и запустила в работу первую профессиональную кофемашину производства швейцарской фирмы FRANKE. За семь лет существования проекта открыто 386 WOG CAFE по всей Украине — из них 14 заведений, начиная с 2016 года, работают в скоростных поездах Интерсити и Интерсити+.

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Также в 2016 году было открыто WOG CAFE в международном аэропорту "Жуляны" (Киев), в 2018 году аналогичное заведение заработало в международном аэропорту "Борисполь" (Киев), а в 2019 году еще два WOG CAFE появились в аэропортах Львова и Одессы. К тому же еще одно заведение работает в городском формате — кофейня расположена во Львове. Все учреждения оборудованы современными кофейными машинами FRANKE.

"Развивая проект "Найкавовіша кава" мы все время ориентировались на потребности и предпочтения наших клиентов. Так мы выбрали кофейные зерна, которые обжаривает и продает одна из старейших компаний Германии — семейный кофейный дом J.J. Darboven. Добавили возможность пользоваться топпингами и сиропами на свое усмотрение, реализовали заказ кофе непосредственно в нашем мобильном приложении. Все это позволило нам достичь отметки в более чем 70 тысяч проданных порций кофе в день", — рассказывает руководитель дирекции общественного питания WOG Максим Пятаков.

В текущем году WOG инвестировал в новое кофейное оборудование более 40 млн грн, закупив 100 интерактивных кофейных аппаратов модели FRANKE А1000, уже работающих на наиболее трафиковых АЗК по всей стране. А в запуск WOG CAFE в скоростных поездах с 2016 года было инвестировано более 10 млн грн.

"В целом, инвестиции компании в проект продажи кофе составили более EUR10 млн за семь лет. Благодаря этому, мы смогли создать бренд лучшего в Украине кофе и объединить вокруг него настоящих ценителей. На сегодняшний день мы продали почти 150 млн порций кофе — и не планируем на этом останавливаться!" — подчеркнул Максим Пятаков.

СПРАВКА

Сеть автозаправочных комплексов WOG насчитывает около 500 объектов во всех областях Украины. WOG является крупнейшей украинской монобрендовой сетью АЗС на отечественном рынке нефтепродуктов. Все нефтепродукты в сети WOG — исключительно импортного производства, и соответствуют стандарту Евро-5. Поставки осуществляются из самых современных нефтеперерабатывающих заводов Румынии, Израиля, Греции, Литвы, Польши, Беларуси и других стран. Компания активно развивает сопутствующие сервисы и услуги, в частности, сеть WOG CAFE и WOG MARKET. Собственники сети WOG — Степан Ивахив, Сергей Лагур, София Еремеева и Роман Еремеев.