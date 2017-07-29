Крафтовое пиво: почему к нему растет интерес в Украине и мире

Пивная крафтовая революция в мире началась с американцев. В конце 70-х — начале 80-х годов в США было лишь два вида пива: простой лагер и пилс, оба варили промышленные компании. В стране происходил культурный подъем, поэтому предпочтения американцев менялись, они жаждали чего-то нового. В том числе и нового пива. Тогда местные энтузиасты стали открывать в своих гаражах первые домашние пивоварни. Это было потребительское желание пить что-то более интересное и вкусное, чем промышленное пиво. Так произошла мировая крафтовая пивная революция, которую мы наблюдаем до сих пор.

Каждый год в США появляются сотни крафтовых пивоварен и столько же "исчезают" спустя год, но это естественно. Потому что это рыночные отношения, конкуренция высокая и уже не достаточно варить просто вкусный продукт, надо уметь его продать. Из США этот тренд распространился по всему миру.

Буквально два-три года назад его подхватили Украина, Италия и Испания.

Главная мотивация крафтового пивоварения и крафтового бизнеса — конечный покупатель, который "голосует" своими деньгами и вниманием, становится поклонником того или иного сорта пива. Немаловажную роль в поддержке пивного крафта играют профильные ассоциации. Например, в США действует Brewers Association, которая поддерживает крафтовиков и всячески развивает такое пивоварение. Организация проводит фестивали и конференции частных пивоваров. В каждой заинтересованной стране проводят фестивали крафтового пива.

Украина — не исключение. Особенно показательны последние два года: почти каждые выходные проходят мероприятия — дегустации крафтового пива в том или ином городе.

В мире сегодня есть несколько основных трендов крафтового пивоварения.

Во-первых, место сильно охмеленных видов (IPA/APA) занимают сауэры (sour), битеры (bitter), ламбики (lambick), а вскоре, по прогнозам самих пивоваров, в моду войдут лагеры (lager) и пилсы (pilsner). С них, собственно, и начиналось крафтовое пивоварение. Точнее, мелкие пивовары уходили от этих обыденных вкусов в 80-е.

Другая мировая тенденция — гиганты промышленности скупают крафтовые пивоварни. Например, ABInBEV, Carlsberg, бельгийский Duvel выкупают небольших производителей по всему миру, уделяя особый интерес американскому рынку. Промышленники стараются не вмешиваться в дела этого направления бизнеса, ведь пивоварня сразу потеряет статус "крафтовой", исчезнет ее аутентичность.

Самое сложное в продвижении крафтового пива не только в Украине, но и в мире для производителя — сам продукт.

Нужно быть перфекционистом, но при этом положительно воспринимать критику, объективно осознавать недостатки своего предложения. Пиво — довольно "тонкий" продукт, и не всегда на выходе получается то, что задумывалось в начале. "Художника легко обидеть", пивовар — такой же художник. Но он должен адекватно оценивать, что у него получается.

Есть также фактор борьбы с ценовой конъюнктурой масс-маркета. Когда ты варишь крафтовый продукт, его себестоимость изначально будет выше, чем у пива промышленного производства (из-за ингредиентов, технологий, условий, объемов партии). И ты должен обосновать перед потребителем причину, по которой он должен платить в среднем в 1,5-2 раза больше, чем за простое пиво больших заводов. Соответственно, нужно сильно вкладываться в продвижение продукта.

В "Сільпо" есть продукция из Бельгии, Великобритании, Германии, США и других стран. Всего — более 10 ключевых регионов мирового пивоварения. Такой выбор сделан не просто так. Ведь в Бельгии около 600 пивоварен. А она размером с Киевскую область. В Германии — более 1000 пивоварен (только в Баварии можно насчитать около 600!) А в США более — 4000 крафтовых пивоварен.

Часто приходится ездить на личное знакомство с поставщиком, и не один раз. Это специфика работы с небольшими предприятиями, какими являются пивные крафтовики.

Год назад начали работу по поставке украинского крафтового пива от Varvar и "Правда". Доля крафта в наших магазинах — 1,3%. Но есть потенциал роста, так как, например, в США, доля крафтового пива составляет 12,3%.

В нашей стране есть перспектива развития пабов, ориентированных на крафтовое пиво. Как правило, это и украинское, и импортное пиво. Зацикливание только на одном продукте ограничивает и потребитель быстро потеряет интерес. Тем более, что отечественный крафт достойно смотрится на фоне импорта. Украинский потребитель охотнее пробует что-то новое в ресторане, кафе или баре, а не дома. Там он более готов к экспериментам, а уже потом интересуется в супермаркете продуктом, который попробовал ранее. Поэтому вскоре мы будем наблюдать интенсивное развитие именно таких образовательно-дегустационных площадок-пабов.