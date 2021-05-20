КрАЗ будет поставлять грузовики для армии США

Компания "АвтоКрАЗ" (Кременчугский автозавод, Полтавская область) заключила трехлетний контракт на поставку большегрузной автомобильной техники и запасных частей для нужд командования по организации подрядных работ армии США.

Как говорится в сообщении автопроизводителя, будет поставляться техника с колесной формулой 4х4, включая бортовые и безбортовые автомобили, а также автоцистерны для транспортировки воды и топлива.

Заказчиком выступила компания US21 Inc. (Фэрфакс, штат Вирджиния), регулярно осуществляющая поставки для правительства, Министерства обороны и других государственных учреждений США.

"Этот престижный контракт служит очередным доказательством того, что компания "АвтоКрАЗ" является ведущим мировым производителем большегрузной автомобильной техники и надежным партнером. Мы чрезвычайно гордимся тем, что нашей продукцией мы смогли внести вклад в развитие программы армии США по поддержанию международной безопасности", — заявили в компании.

При этом, как поясняет последнюю фразу профильный ресурс ArmyRecognition, рассчитывать на то, что украинские грузовики все же будут использоваться непосредственно американской армией, точно не стоит, однако США могут их передать союзникам или же задействовать в миротворческих операциях ООН.

Отметим также, что актуальные объемы своего производства КрАЗ не разглашает начиная еще с 2016 года. Без учета этого завода в Украине в марте 2021 года было выпущено 722 единицы автотранспорта — в 2,5 раза больше, чем годом ранее, и на 43,5% больше, чем в феврале.