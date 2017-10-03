Крупнейший производитель сахара покупает три агрокомпании

Крупнейший в Украине производитель сахара, агрохолдинг "Астарта", поккупает долю в трех компаниях. Об этом сообщает антимонопольный комитет Украины (АМКУ).

АМКУ разрешил "Астарте" приобрести более 50% доли в уставном капитале следующих компаний: "Сельськохозяйственное предприятие Агро-КА Полтава" (с. Тарасовка, Полтавская обл.), "Злагода плюс" (с. Тарасовка, Полтавская обл.), "Агро-Регион" (с. Великие Деревичи, Житомирская обл.).

Напомним, что в конце сентября 2017 года "Астарта" получила кредит от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для поддержки программы энергоэффективности и модернизации.

Ранее стало известно, что "Астарта" претендует на $25 млн кредита от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). По информации ЕБРР, общая стоимость проекта оценивается в $83,1 млн.

ЕБРР в октябре 2017 года рассмотрит вопрос о выделении этого кредита для "Астарты". В сотрудничестве с банком, компания хочет построить и купить шесть зернохранилищ общей мощностью 480 тыс. тонн и построить одно хранилище сахара общей емкостью 50 тыс. тонн в Полтавской и Хмельницкой областях.

Отмечается, что хранилища будут построены на необработанных землях или на существующих логистических объектах. Также проектом не предусмотрены дополнительные приобретения земли.

Это не первая инвестиция "Астарты" в энергоэффективность: компания построила биоэнергетический комплекс (БЭК) в Глобино (Полтавская обл.) для обеспечения биогазом сахарного и соеперерабатывающего заводов.

"Астарта" — вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Харьковской областях. В состав холдинга входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком около 250 тыс. га и молочные фермы. В 2014 году холдинг ввел в эксплуатацию завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").