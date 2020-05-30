Куда пошли деньги компаний в Украине в период COVID-19

Бизнес потихоньку выходит из карантина. Из периода, когда реакция компаний должна была быть молниеносной и решительной. Потому что нужно было срочно предпринимать важные шаги — для помощи своим сотрудникам, системе здравоохранения и социально незащищенным группам, например "Ба та Ді", кризисным и гериатрическим центрам.

Период был сложный. И пока эксперты спорят, это был черный или белый лебедь, ясно одно — COVID-19 "съел" большую часть (если не все) денег компаний на проекты социальной ответственности. И это означает, что сейчас КСО-менеджерам придется трансформировать проекты в проекты с минимальным бюджетом. Очень хочется верить, что эта мера временная, и деньги на КСО проекты появятся уже до конца этого года.

Об этих решительных и молниеносных действиях компаний нам, Центру "Развитие КСО", и захотелось рассказать — поэтому был создан Каталог действий компаний в период пандемии. Это наша благодарность за вклад компаний в непростое время в болевые точки общества.

Это больше, чем просто корпоративная социальная ответственность — это то, что в Америке называется важным термином — корпоративное гражданство. Компания как гражданин. Таких компаний в нашем Каталоге уже 315 — каждый день нам приходят новые кейсы.

Мы разделили кейсы на несколько направлений: помощь незащищенным группам населения, сотрудникам, громадам (больницам) и т.д. Также, в Каталоге размещены компании и национального, и регионального, и локального уровней — ведь вклад каждой компании является важным.

И благодаря Каталогу теперь можно анализировать, что сделал бизнес в Украине, и сравнивать с международными компаниями. Каталог дает представление о том, что глобально и в Украине бизнес делал одинаковые вещи: закупал средства индивидуальной защиты, осуществлял поставки оборудования в больницы, предлагал сотрудникам стать волонтерами и помочь общественным организациям.

Конечно, суммы на глобальном уровне и в Украине отличаются, но даже доставка еды для одного отделения или кофе-машины была очень важной. Потому что компании вышли из своей экосистемы и предоставили помощь медицинскому персоналу, продемонстрировав свое корпоративное гражданство. В целом, компании из Каталога помогли около 300 больницам.

Например, в Великобритании страховая компания Willis Towers Watson стала проводить исследования и отмечать точки боли компаний. Оказалось, что в Великобритании треть работодателей пересмотрят стратегии по охране здоровья в 2021. А 2 из 5 компаний внесут изменения в социальные пакеты сотрудников, дополняя его программами управления стресса и ментального здоровья, и уменьшая выплаты по уходу на пенсию и на страховки. На глобальном уровне Salesforce разработал сценарии для бизнеса по планированию будущих шагов, а сейчас на веб-сайте доступно интересное руководство.

В Украине также компании проводили опросы и помогали другим компаниям. Например, компания Deloitte провела опрос по влиянию COVID-19 на бизнес и популяризовала разработанные на глобальном уровне 5 принципов устойчивых лидеров: 1) не забывать о роли лидера; 2) принимать решения головой и сердцем 3) принимать решения быстро 4) создавать свою честную историю 5) помнить о вершине завтрашнего дня и необходимых инновациях.

Группа Volkswagen предоставила медицинское оборудование стоимостью 40 млн евро домам престарелых и больницам — от кислородных концентраторов до санитайзеров, перчаток, термометров и средств защиты. В Украине компания Carlsberg Ukraine закупила 8 тысяч защитных костюмов, аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы, стала участником проекта "обед для медика".

А банк ПУМБ закупил оксиметры, пульсоксиметры, санитайзеры и 20 тысяч средств индивидуальной защиты для больниц Западного и Восточного регионов. В целом, украинские компании из Каталога купили 1,4 млн средств индивидуальной защиты, 360 аппаратов искусственной вентиляции легких, более 750 других аппаратов и систем диагностики.

Еще один важный момент — связь. На глобальном уровне Hewlett Packard Enterprise (HPE) предоставил комплекты оборудования для связи стоимостью $50 млн в медицинские учреждения США, Канады, стран Европы и Азии. И у нас также — сначала lifecell, а затем и другие операторы начали предоставлять бесплатные минуты для медиков и 20 ГБ интернета. За этот период мобильный оператор предоставил уже минуты и гигабайты более чем 12 тысячам медикам, которые были зарегистрированы в системе МОЗ.

Тестирование — еще один важный момент в стратегии выхода из карантина. Novo Nordisk глобально передал 6,7млн евро на закупку 3 млн тестов для датского TestCentre, который развернул свою деятельность в течение одного месяца. Также сделали и наши компании — например, Дарница и SoftServe. А Synevo передала оборудование для Центра общественного здоровья для тестирования методом ПЛР. В целом, украинские компании их Каталога предоставили около 73 тысяч тестов.

В Каталоге можно прочитать и о ресторанах, которые перевели свой бизнес на доставки медикам, и о флешмобах, запущенных бизнесами для сбора средств и благотворительном марафоне от 1+1 медиа, и об огромной помощи громадам от Астарта и МХП, и о закупки бензина для скорых от Syngenta, и о многих других активностей от бизнеса в Украине.

В целом, мы насчитали, что украинские компании потратили 1,5 млрд грн, но это только там, где возможно оцифровать. Каталог не является коммерческим — вся работа выполнена про боно Центром "Развития КСО" и молодыми людьми, которые хотели бы делать крутые вещи и помочь зафиксировать вклад компаний в общество в такое нужное время.

И поскольку помощь не останавливается, то добавлять свои практики ,также можно — достаточно перейти по ссылке.