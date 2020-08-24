Lada запускает свою самую дорогую модель

Компания Lada Largus Cross в исполнении Quest, которая станет самой дорогой в линейке, поступит в продажу 1 сентября 2020 года, сообщает AvtoVAZ News со ссылкой на дилеров марки.

Как сообщает Motor, новая Largus Cross Quest известно, что она будет отличаться от стандартного универсала, улучшенной шумоизоляцией, черными глянцевыми корпусами наружных зеркал, шильдиками с названием версии и особым колесным дискам, оформление которых сочетает чёрный лак и алмазную огранку.

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Напомним, в Украине после восстановления полноценной работы сервисных центров МВД возобновилась регистрация подержанных легковых автомобилей, ввозимых из-за рубежа.

В России продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в мае 2020 года упали в 2,1 раза, или на 51,8%, до 63 тысячи 33 машин по сравнению со 130 тысячами 846 авто в мае 2019 года.

Ранее сообщалось, что Запорожский автозавод в 2019 году может начать сборку грузовых автомобилей на шасси МАЗ в рамках совместного производства с ОАО "Минский автомобильный завод" (Беларусь).

А также стало известно, что Запорожский автомобилестроительный завод в конце 2019 года намерен начать производство пригородных автобусов малого класса А09 на шасси Mercedes-Benz.