Lamborghini собирается презентовать свой новый суперкар (ВИДЕО)

18 ноября компания Lamborghini планирует представить новый автомобиль с атмосферным мотором V10 Huracan Super Trofeo Omologato (STO).

Как сообщает "Мотор", заднеприводная лимитированная спецверсия STO придет на смену исполнению Performante.

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По информации издания, впервые 2-дверный прототип Lamborghini Huracan STO сфотографировали в середине марта.

От обычного заднеприводного Huracan EVO новинка отличится оригинальным обвесом, массивным задним антикрылом и облегчённым углепластиковым кузовом.

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При этом, Huracan STO окажется на 150 килограммов легче, чем заднеприводный Huracan EVO, получит бескомпромиссную настройку шасси и более производительные тормоза.

В издании отмечают, что атмосферный 5,2-литровый V10 под капотом сохранится, причем не исключено, что силовой агрегат будет развивать те же 640 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента, что и на полноприводной версии Performante. В отличие от гоночного Huracan Super Trofeo, купе STO получит доступ на дороги общего пользования.

Скорее всего, Huracan STO будет выпущен ограниченным тиражом 700 экземпляров. Все подробности о новинке Lamborghini раскроет 18 ноября.

Напомним, в сентябре 2020 года итальянская компания Lamborghini продала во всем мире 738 автомобилей, что является новым рекордом для компании.