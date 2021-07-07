"Лидерство "ДТЭК Нефтегаз" — это профессиональная команда и внедрение технологий" — Щуров

Какие значительные тренды в отрасли влияют на вашу компанию и как изменилась ситуация на вашем рынке? Что можно назвать приметой времени?

— Важно понимать, что мир меняется, и сейчас он особенно динамичен. Поэтому часто мы действуем в условиях со многими неизвестными. На мой взгляд, это и есть главная примета времени. В этих обстоятельствах я вижу две важные составляющие для успешного развития компании и всей отрасли: долгосрочная стратегия и готовность к трансформации. Благодаря этому мы успешно прошли кризисный 2020-й: продемонстрировали отличные производственные и финансовые результаты в условиях мирового падения цен на газ и пандемии коронавируса.

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Нефтегазовая отрасль стоит сейчас перед сложнейшим двойным вызовом: обеспечить возрастающую потребность в энергоресурсах и удовлетворить запрос мирового сообщества на уменьшение выбросов парниковых газов. Природный газ в этих условиях останется стратегически важным продуктом. Он будет использоваться для замещения угля и других видов топлива в процессе энергетического перехода и декарбонизации.

В вопросе декарбонизации "ДТЭК Нефтегаз" является лидером отечественной газодобывающей отрасли. Мы уже начали работу над проектом по извлечению СО2, в ближайшее время приступим к разработке ТЭО, а в дальнейшем и проектной документации. Но очень важно, чтобы в этом вопросе государство и бизнес действовали совместно. Утилизация СО2, к сожалению, остается пока не урегулированной на законодательном уровне, что может сдвинуть сроки реализации проекта. Это комплексная и масштабная тема, которую нельзя воспринимать как "домашнее задание" для компаний. Это общегосударственная повестка, требующая значительных ресурсов, привлечения донорских средств, регуляторных решений. "ДТЭК Нефтегаз" со своей стороны готов поддержать государственные инициативы, активно включиться в работу и поделиться своей экспертизой.

"ДТЭК Нефтегаз", крупнейшая частная добывающая компания в стране, в этом году празднует десятилетие. Каким был путь, который прошла компания, и как можно назвать стадию, в которой находится ваш бизнес сейчас?

— Лучший маркер развития для газодобывающей компании — объемы добычи. "ДТЭК Нефтегаз" за 10 лет прошел путь от небольшого предприятия с добычей до 500 млн куб. м газа до технологического и инновационного лидера отрасли. В прошлом году мы установили очередной рекорд частной отечественной газодобычи — 1,84 млрд куб. м.

В центре нашей стратегии с самого начала было формирование профессиональной команды и внедрение новейших технологий на всех этапах производства. И это принесло результат. Сегодня благодаря нашей команде и культуре технологического развития компания является лидером частной отечественной газодобычи. Наш сплоченный коллектив — самое большое достижение, я бы даже сказал, достояние "ДТЭК Нефтегаз".

Нефтегазовый бизнес ДТЭК находится в стадии роста. Мы заложили хороший фундамент и сейчас динамично развиваемся. В 2021 году "ДТЭК Нефтегаз" планирует добыть 2 млрд куб. м газа, а в последующие пять лет удвоить этот показатель.

В 2020 году "ДТЭК Нефтегаз" вошел в топ-25 инновационных компаний Украины, а также инициировал создание нефтегазового технохаба. Какие инновационные решения вы внедряете сейчас и что планируете в дальнейшем?

— По уровню технологичности "ДТЭК Нефтегаз" — безоговорочный лидер отечественной газодобычи. Мы будем и дальше привлекать в Украину технологии, в том числе те, которые до этого были недоступны в стране, увеличивать инвестиционную привлекательность отрасли и быть драйвером ее развития. Нефтегазовый технологический хаб ДТЭК будет инструментом и одновременно площадкой для привлечения таких технологий.

Одно из приоритетных направлений — цифровая трансформация бизнеса. За последние пять лет мы инвестировали около 300 млн грн в цифровизацию производства. Компания первой в Украине внедрила технологию автоматизированного онлайн-мониторинга коррозии и эрозии трубопроводов на устье и шлейфе скважин. Мы также внедряем технологию "цифровых двойников" месторождений, которая поможет увеличить эффективность их эксплуатации. И это лишь малая часть тех проектов, над которыми работают наши специалисты.

Как изменил работу компании коронакризис и как "ДТЭК Нефтегаз" встретил этот вызов? Стала ли пандемия катализатором процессов в управлении сотрудниками, новых проектов в обучении и развитии персонала, в корпоративной культуре?

— Пандемия, несомненно, повлияла на организацию труда. Мы приложили максимум усилий, чтобы обезопасить наших сотрудников и уберечь их от заражения COVID-19. Для этого на производственных объектах мы внедряли режим капсуляции, а офисы переводили на удаленную работу. Считаю, что мы успешно справились и продолжаем справляться с этим вызовом во многом благодаря сплоченности команды.

В сфере развития персонала мы тесно работаем с Академией ДТЭК. Вводим практику внутренних лекций, где директора направлений и руководители департаментов делятся своим опытом. Характерной чертой программ обучения стал их онлайн-формат. Не скажу, что это было ново, но пандемия стала катализатором, ускорившим цифровизацию обучения.

Когда прямое взаимодействие между сотрудниками было сведено к минимуму, а возможность проведения активнос­тей ограничена, важно было не утратить контакт с командой. Этот период стал новым витком развития нашей уникальной корпоративной культуры.

Газодобыча так или иначе связана с регионами. Как компания работает с местными громадами? Как воспринимают газодобытчиков на местах?

— Для местных громад "ДТЭК Нефтегаз" — надежный парт­нер. Мы создаем рабочие места, платим налоги. Только за пять месяцев 2021 года в бюджеты Мачуховской и Великосорочинской ТГ, где мы работаем, компания направила 6 и 12 млн грн соответственно. Эти средства есть в каждом проекте, которые реализуют громады, поэтому люди там очень хорошо понимают плюсы от газодобычи. На базовых территориях нашей деятельности мы выстроили партнерские отношения с громадами. К аналогичному партнерству мы стремимся и на территориях наших новых активов.

На реализацию проектов в рамках социального парт­нерства компания с 2014 года выделила более 60 млн грн, в 2021-м планирует направить свыше 9 млн грн на проекты корпоративной социальной ответственности. Что вы вкладываете в это понятие и с какой мотивацией компания реализует подобные проекты?

— Социальная составляющая имеет для нас очень большое значение. Это один из ключевых элементов нашей ESG-стратегии (environmental, social, governance). Мы воспринимаем жителей громад как своих полноправных партнеров и стремимся, чтобы громады развивались вместе с компанией. Чтобы там были чистые улицы, отремонтированные амбулатории, школы, дома культуры.

Кроме социального партнерства в этом году мы во второй раз реализовываем на территориях присутствия программу ДТЭК "Громада своими руками". Местные жители готовят заявки, описывают те проблемы, которые хотят решить, а компания финансирует реализацию этих проектов. Тем самым мы повышаем вовлеченность жителей в решение вопросов громады вместе с компанией.

Какие планы у компании, какие тренды и пути развития заложены в стратегию "ДТЭК Нефтегаз" до 2030 года?

— В стратегию заложены четыре задачи: рост объемов добычи и расширение ресурсно-запасной базы, продуктовая диверсификация (мы планируем начать добывать нефть), повышение операционной эффективности и устойчивое развитие.

Мы всегда стремимся к высокому качеству жизни будущих поколений

Мы, безусловно, продолжим эволюционировать технологически. Компания планирует не только укрепить свои позиции на украинском рынке, но и заработать высокую репутацию на международном уровне. "ДТЭК Нефтегаз" продолжит системно и ответственно инвестировать в развитие украинской газодобычи, уменьшая при этом влияние на окружающую среду и повышая безопасность на производстве. Мы всегда стремимся к высокому качеству жизни будущих поколений.

В каких регионах сейчас работает компания и как собирается расширять сферу деятельности?

— Мы добываем газ в Полтавской области, это базовый регион нашей деятельности. На лицензиях в других регионах ведем подготовительные и разведывательные работы. И конечно, мы открыты к расширению бизнеса как путем подписания соглашений о разделе продукции, так и путем приобретения новых активов. Мы также готовы интегрироваться в совместные проекты по разведке и добыче со всеми игроками рынка.

В каких направлениях вы сотрудничаете с другими представителями отрасли? Есть ли совместные проекты или среда для этого слишком конкурентная?

— Все компании на рынке сегодня работают согласованно. Благодаря Ассоциации газодобывающих компаний мы вместе ищем эффективные решения для развития отрасли. Например, в тех вопросах, которые касаются ее либерализации, продления и введения новых фискальных стимулов. Я не вижу конкуренции с коллегами, это, скорее, партнерские отношения.