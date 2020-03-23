Лишний запас: что Нафтогаз будет делать с рекордными объемами газа в своих хранилищах

Из-за теплой зимы Украина закончила отопительный сезон с чрезвычайно высокими запасами газа. По состоянию на 8 марта запасы газа в подземных газохранилищах составили 15,8 млрд куб. м. Эта цифра в 1,5-2 раза выше чем обычно. При этом следует отметить, что из-за того, что страны ОПЕК не смогли договориться об ограничении добычи нефти, цена на нефть, а с ней цена на газ значительно упали. Из-за того, что НАК "Нафтогаз" покупал голубое топливо по ценам, которые значительно выше чем текущие, компания может зафиксировать значительные убытки. А поскольку политика госкомпаний направлена на получение прибыли, а от финансовых показателей компании напрямую зависит уровень зарплаты ее руководства есть вероятность, что руководство НАКа попытается избежать убытков. Тем более, что наблюдательный совет Нафтогаза решил продлить еще на 4 года контракт с Андреем Коболевым 0151 пусть и без премий и с существенной урезанной зарплатой. Delo.ua выяснило как аномально теплая зима аукнется кошелькам потребителей.

Все плохо?

По словам старшего аналитика Центра Разумкова Максима Билявского, для государственной компании убытки фактически наступают только после осуществления операции конечной продажи по заниженной цене приобретенного ранее дорогого газа, которая отражается в бухгалтерской отчетности движения материальных активов.

Зафиксировать убытки могут или независимый аудитор или Счетная палата в ходе плановой либо внеплановой проверки.

"Сразу вспоминается публичный скандал, который имел место в июле 2019 года, и касался недопуска аудиторов Счетной палаты к Нафтогазу. Относительно независимых аудиторов, они бывают по-разному "независимые", — говорит Билявский.

Он считает, что если НАК будет сбывать газ для всех категорий потребителей в условиях низких рыночных цен, то он может оказаться в ситуации нанесения прямого ущерба. Эксперт считает, что есть несколько вероятный сценариев, в рамках которых может действовать "Нафтогаз" чтобы избежать убытков.

Один из сценариев, который может быть реализован — продажа голубого топлива через переговорную процедуру для производственно-технологических потребностей оператору газотранспортной системы или другим государственным компаниям, которые используют газ для осуществления своей деятельности.

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По мнению Билявского в случае реализации такого сценария это будет бомбой замедленного действия, заложенной под все категории потребителей, поскольку расходы на технологический газ оператора ГТС входят в структуру тарифа на транспортировку газа, скорее всего будет пересмотрен в сторону увеличения. В такой ситуации убытков для Нафтогаза непосредственно нет, а за тендер и разницу в ценах заплатит потребитель через абонплату за транспортировку.

По оптимистическому сценарию тариф останется без изменений, но уменьшится доходность оператора ГТС в будущем, что является новым вызовом в условиях гонки и конкуренции за новый транзитный контракт после 2025 года.

"Как избежать такой ситуации? Следует проследить, чтобы лоты государственных закупок были мелкими по объемам, что позволит продавать ресурс для производственных нужд не только "Нафтогазу", — говорит эксперт.

Энергетический эксперт Мария Яковлева считает, что "Нафтогаз" уже на протяжении 6 лет нарушает процесс закупок.

"Сколько они газа закупили? Зачем им столько? Где на это обоснование? 6 лет подряд мы наблюдаем одну и ту же картину. Они закупают газ и рассказывают что это нужно именно в таком количестве. 12 млрд, 15 млрд куб. м. А на конец отопительного сезона у них всегда остается половина", — говорит Яковлева.

По ее словам, такие высокие остатки газа на конец отопительного сезона свидетельствуют о том, что со стороны НАКа может быть злоупотребление.

Эксперт отмечает, что "Нафтогаз" всегда покупает газ не в летние месяцы, когда цена низкая, а непосредственно перед отопительным сезоном в период высоких цен.

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По мнению Яковлевой, государству нужно усилить контроль над "Нафтогазом". Предприятие должно давать обоснование в каком количестве оно закупает газ и по какой цене, а государство как и акционер должно его рассматривать, а потом либо утверждать, либо нет. Тогда будут защищены и интересы государства и к предприятию не будет вопросов, потому что их политика закупок будет согласована с государством.

По словам эксперта, из-за того, что цена на газ у нас регулируется государством "Нафтогаз"вскоре может инициировать повышение цены на газ. Также Яковлева не исключает сценария при котором, "Нафтогаз" может подать в суд на Кабинет Министров как уже было раньше.

Все не так плохо?

В свою очередь, эксперт Геннадий Рябцев считает, что ранее закупленный дорогой газ не обязательно будет продан в ближайшее время.

"Запасы могут быть использованы на протяжении всего года. Поэтому я не вижу каких-либо проблем с реализацией этого газа в будущем. Кроме-того не нужно нести какие-то дополнительные затраты, чтобы сохранять этот газ в хранилищах. Там расходы на содержание газа минимальны", — говорит Рябцев.

При этом Рябцев не исключает, что определенные убытки понесет оператор ПХГ, однако по его мнению хотя запасы газа формально и принадлежат "Нафтогазу", они являются стратегическими.

"Здесь можно принять соответствующие нормативные документы, чтобы перевести эти запасы в разряд постоянных, в разряд части энергетического резерва. И опять же определить условия хранения под гарантии государства. То есть здесь у Нефтегаза и государства есть достаточно широкий спектр возможностей для того, чтобы с этим вопросом не возникало каких-либо проблем", — говорит Рябцев.

Кроме того, по его мнению указанный газ можно экспортировать.

С Рябцевым согласен и президент Центра Глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар.

"Убытков пока нет. Газ не продан и можно говорить о недополученной выручке. Но здесь есть и другой момент. Нафтогазу придется потратить значительно меньше средств на закачку газа на новый отопительный сезон 2020-2021 года, поскольку в газохранилищах большая часть газа останется. Тут есть момент существенной экономии средств на закачку газа на следующий отопительный сезон а это будет в плюс "Нафтогазу", — говорит эксперт.

Также Гончар подчеркнул, что "Нафтогаз" должен и далее повышать свою рентабельность, поскольку является крупнейшим налогоплательщиком страны, а также обеспечивает энергетическую безопасность Украины.

"Так или иначе благодаря тому запасу газа, который мы создали и теплой зиме мы выстояли в поединке с газпромом. Более того, Нафтогаз получил почти 3 млрд долларов. Этого ранее не случалось в истории украино-российских газовых отношений", — говорит Гончар.

По его мнению, конечная цена на газ для конечного потребителя будет снижена, если ранее закупленный дорогой газ будут миксовать с более дешевым газом, закупленным после падения цены.

Что говорят в "Нафтогазе"

При этом в самом НАКе на запрос Delo.ua ответили, что в 2019 году компания импортировала из европейского направления 7,2 млрд куб. м природного газа, в связи с подготовкой к возможной остановке транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Всего накануне отопительного сезона 2019/2020 годов в подземные хранилища газа (ПХГ) было закачано всего 13,1 млрд куб. м газа. Таким образом сейчас Нафтогаз вынужден реализовывать свои запасы природного газа дешевле, чем покупал.

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"Поэтому, в соответствии с требованиями бухгалтерского учета, компания отражает частичное обесценивание запасов и убытки от этого направления деятельности в отчетности по итогам 2019 (будет обнародована во втором квартале 2020 года)", — говорят в компании и добавляют — "в связи со значительными запасами газа в ПХГ, "Нафтогаз" запланировал в этом году существенно сократить импорт природного газа по сравнению с предыдущим годом. Это позволит компании обеспечить достаточный уровень ликвидности в 2020 году, несмотря на неблагоприятные для компании тенденции на рынке природного газа".

Заплатит потребитель

В целом эксперты сходятся во мнении, что разница цен на газовом рынке не может не сказаться на доходности НАК "Нафтогаза". Газовый гигант будет продавать ранее закупленный газ руководствуясь законами экономики, а не принципами альтруизма.

И цена по которой НАК покупает голубое топливо перед отопительным сезоном не может не отразиться на платежках покупателей. Пусть это случится в следующем отопительном сезоне, однако в разгар экономического кризиса и разгула эпидемии коронавируса высокая цена в платежке также будет неприятным сюрпризом для потребителя.

Степан Крьока, специально для Delo.ua