НКРЭКУ утвердила снижение тарифов на отопление

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила снижение тарифов на тепло для 22 теплоснабжающих компаний на 11,7% по сравнению с действующими с 17 января 2020 года и на 6,1% по сравнению с одобренными 21 февраля 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

"В связи с уменьшением цены на природный газ Комиссия пересмотрела расходы на топливо и тарифы на производство тепловой энергии на ТЭЦ, КГУ для лицензиатов. В результате изменились тарифы на тепловую энергию и для потребителей", — объяснили в НКРЭКУ.

В комиссии объяснили, что предварительное одобрение тарифов произошло 21 февраля, а затем проекты решений были размещены на веб-сайте НКРЭКУ для получения замечаний и предложений.

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В этот период произошло снижение цен на природный газ; кроме того, регулятор в соответствии с законодательством по собственной инициативе пересмотрел для лицензиатов НКРЭКУ расходы на топливо и тарифы на производство тепловой энергии на ТЭЦ и когенерационных установках.

Поэтому, как отметили в Комиссии, "средневзвешенные тарифы на тепловую энергию для нужд населения по сравнению с одобренными 21 февраля снизились в среднем на 6,1% и на 11,7%, по сравнению с действующими с 17 января".

Подробнее тарифы для каждого теплокоммунэнерго можно посмотреть в приложении к обоснованию к принятым постановлениям НКРЭКУ.

Ранее в "Нафтогазе" сообщали, что цена поставки природного газа для нужд населения и производителей тепла в феврале 2020 года составила 3,948 грн/кубометр, что на 15,1% меньше, чем в январе 2020 года (4,65 грн/кубометр).

Как известно, в 124 городах Украины 131 предприятие теплокоммунэнерго осуществило перерасчет и снизило платежки за тепло и горячую воду до 30% из-за снижения рыночных цен на газ.

Напомним, в конце декабря 2019 года Кабмин предоставил предприятиям ТКЭ возможность уменьшать размер платы за отопление, если цена газа, приобретенного в соответствующем месяце отопительного сезона, ниже цены, которая учтена в структуре тарифов. Процент уменьшения платы за отопление зависит исключительно от стоимости природного газа, учтенного в структуре действующих тарифов на услуги теплоснабжения и удельного веса этой составляющей в структуре себестоимости услуги.