Lloyd's List пойдет с молотка: одну из старейших газет в мире выставили на торги

7 декабря британская компания Informa PLC в рамках программы выхода из непрофильных активов выставила на продажу одно из старейших действующих изданий в мире Lloyd's List.

Как сообщает The Financial Times, история издания насчитывает 287 лет. Вначале это был информационный листок со списком прибывающих и отплывающих судов, который вывешивался на стене кофейни Эдварда Ллойда в Лондоне.

В 1734 году он стал называться Lloyd's List, или просто The List, и начал выходить каждую неделю.

В настоящее время издание полностью перешло в онлайн-режим (последняя печатная версия вышла в 2013 году), оно освещает широкий круг тем, связанных с морскими перевозками, страхованием судов, логистикой, глобальной торговлей и морским правом.

Издание перешло в собственность Informa в 1998 году, когда компания была создана в результате слияния IBC Group PLC и Lloyd's of London Press. Фирме также принадлежит известное британское издательство Taylor & Francis.

После того, как руководители компании заявили, что они используют выручку от продажи Lloyd's List для возврата 1 млрд фунтов стерлингов акционерам путем обратного выкупа акций и специальных дивидендов, на Лондонской бирже акции Informa подскочили на 3,8%.

По оценкам аналитиков, стоимость Lloyd's List может составить около 1,7 млрд фунтов стерлингов.

Напомним, в мае редактор-основатель интернет-издания "Украинская правда" Алена Притула и генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала заключили соглашение, по условиям которого 100% корпоративных прав на издание и все его активы переходят в группу компаний Dragon Capital.