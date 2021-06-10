Максим Шевчук, AVA Group: "Наши диджитал-решения сделают животноводство эффективнее"

Как давно AVA Group включилась в гонку цифровых технологий?

— Компания основана 15 лет назад и за это время стала одной из крупнейших в Украине в сфере кормления, содержания и генетики животноводства и птицеводства. Наша бизнес-концепция — предоставление комплексных услуг, что позволяет видеть, понимать и анализировать все тенденции и проблемы, которыми в Украине живет животноводство.

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По мере накопления опыта постепенно зрело решение: для дальнейшего развития отрасли необходим толчок, который могут обеспечить лишь цифровые технологии. С 2019 года мы начали активно заниматься разработкой диджитал-решений, которые выведут животноводство на качественно новый уровень.

Что послужило отправной точкой в разработке такой системы?

— Два года назад для повышения экспертности нашего консалтинга животноводам мы приобрели свиноводческий комплекс. Запустили 700 свиноматок, вывели свиноводческий комплекс, но вскоре столкнулись с проблемой. Я живу в Киеве, комплекс находится в Тернопольской области. Сотрудники ведут наблюдения за животными, осуществляют кормление и нередко выдают желаемое за действительное, подавая искаженные данные.

С аналогичной проблемой сталкиваются собственники всех животноводческих комплексов, даже те, кто полностью вовлечен в операционное управление. Стало понятно, что в животноводстве ко всем составляющим успешного бизнеса — корма, генетика, здоровое стадо и компетентный менеджмент — необходимо добавить систему сбора и обработки данных, которая бы помогала собственнику принимать правильные решения. Вручную обрабатывать такой массив информации невозможно, поэтому выход один: цифровые технологии и искусственный интеллект. Так родился наш проект Profeed, который сейчас включает несколько модулей с различным функционалом.

Зачем нужны цифровые технологии в животноводстве, которое сейчас по маржинальности уступает тому же сельскому хозяйству?

— Именно для этого — чтобы повысить эффективность животноводческого бизнеса в нынешних непростых условиях. Когда стоимость кормов растет, а ценовая конъюнктура на мясо остается неблагоприятной, есть лишь один способ сохранения прибыльности — оптимизировать себестоимость. Корма составляют до 80% в структуре себестоимости, поэтому конверсия (отношение массы израсходованного корма на полученный живой вес животного) приобретает первостепенное значение.

Главная задача разработки комплекса Profeed — предоставить собственникам животноводческих комплексов инновационную систему, которая позволит отслеживать и анализировать все кормовые процессы при выращивании животных. Profeed — это идеология интеллектуального кормления с использованием ИИ, которая реализует избирательное кормление животных с учетом всех факторов и исключает человеческий фактор в обработке данных.

Вы говорите о создании системы собственной разработки. Не проще ли было использовать существующие решения?

— В том-то и дело, что в мировом животноводстве сегодня нет комплексных решений обработки и анализа данных! Существующие системы выполняют точечные задачи (замеряют влажность, расход воды или корма), но не позволяют увидеть целостную картину происходящего на животноводческом комплексе.

Каковы функциональные возможности Profeed?

— Система включает несколько модулей с различным функционалом. Первой ласточкой стал весовой контроллер с возможностью установки на любую кормосмесительную технику. Данные поступают на смартфон, и технолог может в режиме реального времени контролировать раздачу корма. Этот модуль уже выведен на рынок и хорошо принят животноводами.

Модуль Profeed Plant автоматизирует приготовление кормов, а процесс также контролируется через смартфон. Модуль Profeed GPS со встроенным трекером контролирует отгрузку корма для каждой группы животных, а Profeed Lab позволяет технологу анализировать все лабораторные анализы кормов. В итоге получаем комплексную систему сбора данных.

Данные мало собрать, их нужно обработать.

— Именно! Вишенкой на торте станет нейросеть — система на основе ИИ, которая сведет всю эту информацию воедино, а также позволит отслеживать поведенческие реакции животных для диагностирования болезней на ранних стадиях.

В совокупности получаем незаменимый инструмент в управлении животноводческим комплексом, который поможет собственнику увеличить прибыльность бизнеса. Этот компонент Profeed находится на стадии разработки, а завершение планируется в течение года-полутора.

У инноваций всегда есть цена. Как быстро могут окупиться разрабатываемые вашей компаний диджитал-решения?

— Модуль весового контроля окупается за несколько месяцев, потому что он примерно на 30% дешевле аналогов. Комплексная система с нейросетью уникальна, но и она будет иметь адекватную цену. В данный момент мы занимаемся ее просчетом.

Нужно понимать, что комплекс Profeed в сочетании с ИИ имеет неоспоримые преимущества перед любой другой системой учета данных в животноводстве. К тому же мы предоставляем сервисное обслуживание наших продуктов в режиме 24/7.

Чувствуется ваша полная вовлеченность в процесс. Что лично для вас означает развитие диджитал-проектов

в животноводстве?

— С одной стороны, это рациональная составляющая — предоставить отрасли возможность выйти на качественно новый уровень учета данных. Через "цифру", новые технологии, которые постоянно совершенствуются. С другой, это мое внутреннее стремление к построению идеального животноводства. С каждым месяцем компания все ближе к цели. Для меня проект Profeed — часть жизни, ведь я понимаю, что мы дадим рынку инновационные решения, которых на сегодняшний день в отрасли попросту нет.