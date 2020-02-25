Марина Машковская из "Фридом Финанс Украина", о рыночных трендах и способах инвестирования

Какие рыночные тренды влияют на финансовые рынки? Во что сейчас лучше всего вкладывать простым украинцам и тем, кто может инвестировать внушительные суммы?

Тренды на мировых рынках не перманентны, они зависят от текущих проблем, с которыми сталкивается цивилизованный мир. К примеру, тренд экологизации всех видов производства — №1 на большинстве мировых форумов. Поэтому компании, даже косвенно связанные с этой темой, не остаются без внимания рынка. А если они еще и зарабатывают, увеличивают объемы производства, рынок щедро вознаграждает инвесторов таких компаний. Недавний пример тому — акции компании Tesla, которые выросли на 100% за месяц. Причина — рынок пересмотрел дисконтирование будущих денежных потоков компании в сторону большей результативности деятельности, чем ожидалось ранее. Напомню, что Tesla занимается производством и продажей исключительно электромобилей, которые принято считать на 100% экологичным видом транспорта. Многие эксперты говорят, что в действительности производство и утилизация литиевых батарей (основного элемента питания машин Tesla) значительно опаснее для экологии, чем производство автомобилей с ДВС.

Второй тренд — кибербезопасность и Big Data. Компании, которые связаны с этими отраслями (IBM, Cloudera, Salesforce), — еще один тренд мирового финансового рынка.

Сегодня в Украине инвестиционным трендом также являются вложения в иностранные активы, включая фондовый рынок США. Это стало возможным благодаря началу в 2017 году так называемой валютной либерализации. В 2020-м физлицо без особых трудностей может инвестировать за рубеж до 100 тысяч евро, используя механизм е-лимитов.

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Клиенты "Фридом Финанс Украина" имеют возможность инвестировать средства в нематериальные активы в Украине и за рубежом. Больших денежных вложений не требуется, можно стартовать с 1 тысячи грн. Наша ключевая задача — сделать фондовый рынок понятным и доступным для населения, как в свое время банковский бизнес научил украинцев хранить деньги не под подушкой, а на депозитных счетах. К сожалению, это непросто, ведь многие не знакомы с понятиями финансового рынка. Например, понятие "брокер" наши граждане воспринимают только в сочетании брокер по недвижимости, не как биржевой брокер на фондовом рынке. Чтобы повысить осведомленность простых украинцев, мы проводим бесплатные мастер-классы по искусству инвестирования, а в прошлом году сняли и запустили веб-сериал "Вільні гроші", где в легкой и понятной форме рассказали о тонкостях инвестиционного бизнеса.

Несмотря на все сложности, мы уверенно идем вперед и развиваем рынок. В декабре 2019 года мы проводили исследование, которое показало, что уже 32% респондентов знают, что такое облигации внутреннего государственного займа и каковы преимущества такого способа инвестирования.

Разницы в том, какую сумму хочет вложить инвестор, нет. главное — подобрать для клиента решение, которое будет отвечать его запросу

Разницы в том, какую сумму хочет вложить инвестор, нет. Ведь главное — подобрать для клиента решение, которое будет отвечать его запросу. В "Фридом Финанс Украина" работают сертифицированные НКЦБФР персональные консультанты. Они помогают клиентам и разрабатывают индивидуальные стратегии по формированию структурированного инвестиционного портфеля. Вариантов формирования инвестпортфеля немало, главный принцип — комплексность и диверсификация рынков с использованием разных активов для получения максимальной доходности при заданном риске.

Какие финансовые инструменты ваша компания предлагает украинцам? Есть ли какая-то особенность украинского финансового рынка?

"Фридом Финанс Украина" является частью международного холдинга Freedom Holding Corp. (США). Брокеры холдинга предоставляют клиентам доступ ко всем международным фондовым биржам, вопрос только в особенностях и объеме желаемого инструмента. Например, инвестор может владеть одной акцией популярной компании Apple, которая сейчас стоит примерно $300. Если же он захочет купить еврооблигации украинской корпорации Kernel, то минимальный лот покупки составит 200 акций, а общая сумма инвестиции превысит $200 тысяч.

Каждому инвестору также доступен рынок первичного размещения американских компаний на фондовой бирже (IPO). Данный вид инвестиций достаточно рисковый, но и доходность по нему может превысить самые смелые ожидания. Например, акции Facebook при первичном размещении в 2012 году стартовали с отметки $38, а сейчас эти бумаги котируются по цене $212 за акцию. Если рассчитать среднегодовую ставку доходности (на основе компаундинга) по этой бумаге с момента IPO до сегодняшнего дня, получим доход около 28% в год.

Какую инвестиционную стратегию исповедует ваша компания и как это влияет на реальные решения в компании?

Мы отдаем предпочтение консервативному стилю инвестирования, так как компания ориентирована на массового инвестора. Цель нашей деятельности — показать украинцам, что фондовый рынок так же понятен и не менее надежен, чем банковский депозит. Мы одни из немногих брокеров в Украине, кто обеспечивает многоуровневую подготовку инвесторов — от бесплатных семинаров, где каждый узнает основы функционирования фондовых инструментов, до групповых программ обучения активному трейдингу с использованием не только активов спот-рынка, но и производные финансовые инструменты. Об этих программах есть информация на сайте нашей компании.

Какие отрасли самые инвестиционно привлекательные в Украине, Европе, США?

В Украине это аграрный бизнес, банковский сектор и тяжелое машиностроение. Это логично, учитывая структуру экспорта Украины, где львиную долю занимают именно эти отрасли. Особенно привлекательны сейчас акции аграрных холдингов Kernel, IMC, MHP. Они в любом случае будут приобретать земельный банк после открытия рынка земли в Украине, а покупка акций позволит каждому украинцу косвенно получить выгоду и диверсифицировать риски, связанные с покупкой земли. К тому же эти компании платят дивиденды, доходность которых при текущей рыночной цене составляет от 4 до 12% годовых в иностранной валюте. Таким образом, данные акции можно также рассматривать как источник пассивного дохода.

В США и Европе больше всего можно заработать на акциях технологических брендов. Как вы знаете, индекс NASDAQ, который включает только высокотехнологические компании, вырос с февраля 2019-го по февраль 2020-го на 31%, в то время как S&P 500 вырос за аналогичный период только на 28%. Еще один яркий пример — IPO технологических компаний Zoom, Shockwave и Bind, которые принесли своим инвесторам больше 100% доходности.

Марина Машковская, генеральный директор "Фридом Финанс Украина", фото: Family Office, фотограф Ксения Панченко

Какие способы инвестирования самые популярные и почему? Акции каких компаний являются самыми доходными и куда именно стоит вкладывать?

Самыми популярными и наиболее ликвидными инвестиционными инструментами всегда были акции и облигации, и нынешнее время не исключение. Именно правильная комбинация этих двух видов активов позволяет извлечь максимальную выгоду при заданных рисках.

Но как в медицине нет универсальной таблетки от всех болезней, так и в инвестировании вы не найдете двух одинаковых людей с абсолютно схожими инвестиционными целями и предпочтениями. Допустим, с точки зрения фундаментального и технического анализа сейчас лучше всего купить акции McDonald's. Но вы же не пойдете с этой объективно хорошей инвестиционной идеей к человеку, который проповедует здоровый образ жизни или является вегетарианцем. Это будет как минимум неэтично со стороны консультанта. Таким образом, мы можем универсально выделять лишь сферы инвестирования, а конкретный актив — дело субъективное.

Какую минимальную сумму имеет смысл вкладывать? Опишите условный кейс успешной инвестиции в какие-то конкретные акции, фонды и т. д. Как вообще работает этот механизм, и что нужно учитывать?

Вопрос о минимальной сумме для совершения сделок на фондовом рынке является философским. Вы можете оформить сделку, имея всего $100. Дело в расходах, которые вы при этом понесете. SWIFT-перевод для покупки акций Coca-Cola обойдется почти в $20, а это примерно 20% расходов на покупку двух акций данной компании. Не очень рационально, как по мне.

Стартовать на фондовых рынках Украины и мира лучше с суммой, эквивалентной $3-5 тыс. Именно эта сумма позволяет наиболее рационально распределить расходы на сделку.

Украинцы инвестируют в основном в государственные облигации Украины, зарабатывая 9% годовых в гривне и 4% годовых в долларах США. Чтобы получать больше, покупают корпоративные облигации известных компаний, таких как "Укрпошта", "Нова пошта", "РУШ" (сеть магазинов EVA). Доходность по таким бумагам достигает 15%. Для более продвинутых инвесторов есть возможность покупать акции компаний при первичном размещении (IPO). В прошлом году те, кто купил акции Beyond Meat на первичном размещении, в первый день торгов получили +100% к своей позиции.

Наш бизнес-капитал — это наши сотрудники и клиенты, в обучение которых мы инвестируем

Опишите, как работает ваш бизнес-механизм. Как начинается работа с клиентом? Что нужно учитывать?

Наш бизнес-капитал — это наши сотрудники и клиенты, в обучение которых мы инвестируем. В основе нашей бизнес-модели лежит знакомство каждого желающего с фондовым рынком в целом — клиент имеет своего персонального инвестиционного консультанта. Мир инвестиций сложный, но с командой "Фридом Финанс Украина" для каждого клиента он становится простым и доступным.

По каким критериям определяют надежность финансовой компании? Как проверяют такие компании, что учитывается?

В какой бы сфере компания ни работала, она должна иметь все необходимые разрешительные документы и лицензии, быть открытой и прозрачной, размещать на своих официальных ресурсах все необходимые документы, чтобы потенциальный клиент мог самостоятельно проверить информацию.

"Фридом Финанс Украина" имеет все необходимые лицензии НКЦБФР на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности. Акции холдинга Freedom Holding Corp. (США), частью которого мы являемся, листингуются на фондовой бирже NASDAQ. Чтобы допустить компанию к торгам на бирже, аудиторы проверили консолидированную отчетность холдинга, включающую документы представительства в Украине, на соответствие требованиям комиссии по ценным бумагам США. Это является дополнительным уровнем надежности всех структур холдинга, в том числе "Фридом Финанс Украина".

Наша компания имеет представительства в 12 областях Украины, поэтому потенциальные клиенты могут не только почитать о нас, но и непосредственно познакомиться с нами, нашими продуктами и персоналом.

Степенью доверия и надежности также является сервисная поддержка компании. В информационном центре существующие и потенциальные клиенты могут проконсультироваться по всем вопросам онлайн или по телефону 4343.