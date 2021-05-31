МАУ в июне возобновит полеты в Афины

Компания "Международные авиалинии Украины" планирует с 18 июня возобновить регулярные рейсы в Афины. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

"После длительной паузы из-за влияния пандемии Covid-19 новая программа полетов в Афины будет предусматривать рейсы по вторникам, четвергам и пятницам", — говорится в нем.

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Из киевского аэропорта "Борисполь" самолеты будут вылетать в 10:35 с прилетом в столицу Греции в 13:10. В обратном направлении вылет будет совершаться в 14:05 с прилетом в 16:40.

Отмечается, что действующее расписание рейсов МАУ позволит пассажирам из Афин воспользоваться удобными стыковками "Борисполь" в направлении Баку, Тбилиси, Еревана, Батуми и ключевых городов Украины (Одесса, Херсон, Львов, Харьков, Запорожье), как и в обратном направлении.

Также компания сообщает, что до запуска регулярных рейсов, уже с 4 июня, для украинских туристов станет доступной чартерная программа МАУ на курорты Греции (Ираклион, Салоники и Родос).

Напомним, что в июне МАУ намерена запустить рейсы в город Рас-эль-Хайма (ОАЭ), которые будут совершаться дважды в неделю.