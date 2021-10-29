МАУ возобновляет рейсы в Израиль из Харькова и Днепра

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" возобновляет прямые рейсы в Тель-Авив из Харькова и Днепра. Как говорится в сообщении авиаперевозчика, он решил расширить сеть полетов по данному маршруту, учитывая имеющийся высокий спрос на перелеты в Израиль из регионов Украины.

В частности, с 8 ноября начнутся полеты по маршруту Харьков — Тель-Авив — Харьков, они будут осуществляться по понедельникам и средам.

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В свою очередь с 9 ноября компания начнет выполнять рейсы Днепр — Тель-Авив — Днепр, они будут лишь раз в неделю — по вторникам.

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На сегодня МАУ также летает в Тель-Авив из Киева дважды в день, а также из Одессы по четвергам и субботам. Дополнительно компания рассматривает перспективу возобновления прямого рейса между Тель-Авивом и Львовом, откуда пока можно полететь на МАУ в Израиль лишь с пересадкой (также это можно сделать из Запорожья).

"Авиакомпания продолжает внимательно следить за развитием эпидемиологической ситуации и правилами пересечения границ в каждой стране, куда выполняет рейсы. Кроме этого, МАУ напоминает о своей готовности к дальнейшему возобновлению рейсов, учитывая положительные эпидемиологические факторы и при условии получения разрешений на выполнение рейсов", — добавляют в компании.

Напомним также, что МАУ продолжит полеты в Ташкент на период зимней навигации начиная с 5 ноября. Рейсы между Киевом и Ташкентом были восстановлены в декабре 2020 года. При этом в конце сентября рейсы из Ташкента в Киев возобновила также Uzbekistan Airways.