McDonald's в Японии уменьшил порции картофеля фри из-за проблем с поставками

McDonald's в Японии временно будет продавать только маленькие порции картофеля фри. Компания пошла на эту меру из-за проблем с поставками.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает издание, задержки с поставками картофеля вызваны наводнением в порту Ванкувера и ограничениями из-за пандемии Сovid-19.

Как объяснила компания, исключение из меню порций большого и среднего размера картофеля фри необходимо, чтобы как можно больше клиентов имели постоянный доступ к одному из самых популярных блюд.

Ограничения при этом не коснутся хашбраунов (оладий из тёртого картофеля). Также клиенты получат скидку в размере 50 иен ($0,44) на собранные наборы, в которых присутствует картофель-фри.

Руководство общепита надеется, что кризис разрешится к Новому году. Ограничения продлятся с 24 по 30 декабря, пока прорабатываются альтернативные варианты поставок картофеля.

По подсчётам McDonald's, проблемы с поставками коснутся 2900 ресторанов сети.

В наборы McDonald's входит порция картофеля фри среднего размера, а у покупателей есть возможность увеличить или уменьшить её размер. При весе 74 г маленькая порция составляет примерно половину порции среднего размера.

Бывший генеральный директор американской корпорации McDonald's Стив Истербрук, которого уволили в 2019 году, вернул компании 105 миллионов долларов наличными и акциями. Это событие стало одним из крупнейших возвратов денег в истории корпоративной Америки.