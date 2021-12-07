Сеть Burger King едко поздравила конкурентов из McDonald's (ВИДЕО)

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King мемом поздравила McDonald's с 50-летием присутствия на рынке Германии.

К этому событию Burger King запустил кампанию под девизом "Каждому королю нужен клоун". Был создан соответствующий мм. Изображение короля и шута нанесено на грузовики немецкой компании. Оно появилось на специальных выездных площадках, расположенных вблизи немецкой штаб-квартиры McDonald's и первого в стране ресторана компании.

Видео с демонстрацией мема Burger King разместил в своем Instagram.

Первое заведение McDonald's появилось в Германии 4 декабря 1971 года. В честь этого юбилея Burger King запустил кампанию под девизом "Каждому королю нужен клоун". Для нее создали изображение короля и его шута, а справа написали слоган.

«McDonald's совершил революцию в гастрономии Германии 50 лет назад и проложил путь для всей системы общественного питания, с которой мы сталкиваемся с общими проблемами через коронавирус. Мы поздравляем немецкий McDonald's с 50-летием!” – заявил Клаус Шмейнг, глава маркетинга Burger King Германия.

Сети McDonald's и Burger King с момента своего основания сражаются за первенство в индустрии быстрого питания. Их многолетнее соперничество получило название «бургерные войны».

Компания McDonald’s на протяжении десятилетий добивалась успеха за счет расширения меню и отказа от классических блюд, Burger King сделала ставку на базовое меню и быстрое обслуживание посетителей, а также вкладывается в провокационную рекламу. Причем главная мишень рекламных кампаний Burger King — это McDonald’s. Так стало и в случае с мемом "Каждому королю нужен клоун".

Напомним, в одном из заведений McDonald's в США возник такой кризис с персоналом, что там начали раздавать айфоны новичкам, если они останутся на работе хотя бы на шесть месяцев. Индустрия быстрого питания вообще испытывает острую нехватку рабочей силы в США — это связано с пандемией коронавируса и низкой заработной платой.

Тем временем в украинских McDonald's закроются последние McCafe. Это объясняется внедрением одноименного напитка в основное меню всех заведений McDonald's