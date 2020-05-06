Транспорт 50 минут назад

Мэр Харькова хочет запустить метро 12 мая, но не может дозвониться до премьера

Геннадий Кернес последователен. Он последним закрыл метро и первым откроет

Мэр Харькова хочет запустить метро 12 мая, но не может дозвониться до премьера Мэр Харькова хочет запустить метро 12 мая, но не может дозвониться до премьера
Станция метро "Барабашова" в Харькове. Фото: Википедия

Мэр Харькова Геннадий Кернес хочет запустить метро в городе 12 мая. Об этом сообщает интернет-издание "Страна.ua"

"12 мая мы хотим запускать метро в Харькове. Ни в одной стране мира не закрыли метро. Даже в Италии и Испании работало метро. В Кабмине этого не понимают. Они считают, что это рассадник коронавируса. Но это не так, потому что в подземке работают мощные вытяжки. Мы готовы пускать в вагоны лимитированное количество человек, чтобы не было толкучки. К тому же, это удобный вид транспорта и самый доступный. Метро должно ездить. Во всем остальном будем синхронизироваться с приказами правительства",— заявил Кернес.

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Харьковский городской голова пожаловался, что не может дозвониться к премьер-министру Денису Шмыгалю.

"Правительство действует неразумно по отношению к критической инфраструктуре городов. Мы хотим донести это до премьер-министра, но я не могу ему дозвониться. Уже неделю. Трубку не берет. Поэтому расскажу вам. Я хочу добиться, чтобы с нами по-серьезному поговорили по теме пассажирских перевозок. Меня очень волнует Харьковское метро. Метрополитен есть всего в трех городах Украины, включая Харьков. Перевозит 2 млн человек. Если Кабмин не разрешит запустить метро сейчас и не компенсирует нам убытки от замороженного метрополитена, то надо, чтобы люди знали, кто в этом виноват. А виноват Шмыгаль. Убытки — сотни миллионов. Это огромный инфраструктурный объект, который нельзя останавливать, поезда должны ездить, иначе они простаивают и ржавеют", — добавил Кернес.

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Отметим, что Кернес дольше всех сопротивлялся закрытию метро у себя в городе. Дело дошло до того, что 16 марта президент Владимир Зеленский пригрозил ему уголовным преследованием за это.  

А 6 мая на заседании правительства премьер Шмыгаль анонсировал послабление в режиме работы общественного транспорта в стране.

При этом, глава правительства сказал, что каждый город будет сам решать, насколько можно либерализовать карантинные ограничения по транспорту, и при этом местные власти будут нести ответственность за возможные последствия. Сам премьер опасается, что это приведет к очередному всплеску заболеваемости коронавирусом в Украине.

 

 

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