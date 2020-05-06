Мэр Харькова хочет запустить метро 12 мая, но не может дозвониться до премьера

Мэр Харькова Геннадий Кернес хочет запустить метро в городе 12 мая. Об этом сообщает интернет-издание "Страна.ua"

"12 мая мы хотим запускать метро в Харькове. Ни в одной стране мира не закрыли метро. Даже в Италии и Испании работало метро. В Кабмине этого не понимают. Они считают, что это рассадник коронавируса. Но это не так, потому что в подземке работают мощные вытяжки. Мы готовы пускать в вагоны лимитированное количество человек, чтобы не было толкучки. К тому же, это удобный вид транспорта и самый доступный. Метро должно ездить. Во всем остальном будем синхронизироваться с приказами правительства",— заявил Кернес.

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Харьковский городской голова пожаловался, что не может дозвониться к премьер-министру Денису Шмыгалю.

"Правительство действует неразумно по отношению к критической инфраструктуре городов. Мы хотим донести это до премьер-министра, но я не могу ему дозвониться. Уже неделю. Трубку не берет. Поэтому расскажу вам. Я хочу добиться, чтобы с нами по-серьезному поговорили по теме пассажирских перевозок. Меня очень волнует Харьковское метро. Метрополитен есть всего в трех городах Украины, включая Харьков. Перевозит 2 млн человек. Если Кабмин не разрешит запустить метро сейчас и не компенсирует нам убытки от замороженного метрополитена, то надо, чтобы люди знали, кто в этом виноват. А виноват Шмыгаль. Убытки — сотни миллионов. Это огромный инфраструктурный объект, который нельзя останавливать, поезда должны ездить, иначе они простаивают и ржавеют", — добавил Кернес.

Отметим, что Кернес дольше всех сопротивлялся закрытию метро у себя в городе. Дело дошло до того, что 16 марта президент Владимир Зеленский пригрозил ему уголовным преследованием за это.

А 6 мая на заседании правительства премьер Шмыгаль анонсировал послабление в режиме работы общественного транспорта в стране.

При этом, глава правительства сказал, что каждый город будет сам решать, насколько можно либерализовать карантинные ограничения по транспорту, и при этом местные власти будут нести ответственность за возможные последствия. Сам премьер опасается, что это приведет к очередному всплеску заболеваемости коронавирусом в Украине.