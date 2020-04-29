Транспорт 1 час назад

Не все автобусы смогут выйти на маршруты после отмены карантина — перевозчики

Сразу обеспечить пассажирские перевозки в полном объеме в Киеве будет проблематично

Не все автобусы смогут выйти на маршруты после отмены карантина — перевозчики Не все автобусы смогут выйти на маршруты после отмены карантина — перевозчики
Маршрутки в Киеве. Фото: 24tv.ua

Даже в случае отмены карантина из-за коронавируса в Украине и запуска транспорта, выйти на маршруты смогут не все перевозчики, несмотря на желание.

Об этом рассказал директор компании по пассажирским перевозкам "Трансгруп" Владимир Назаренко, сообщает "Апостроф".

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По мнению частников, которое озвучил он, сразу обеспечить пассажирские перевозки в полном объеме будет проблематично.

"Власть никак с нами не консультируется и не помогает. Компании сейчас самостоятельно решают вопросы с банками касательно кредитных каникул, предприятия стоят на 100%", — рассказал перевозчик.

"Мы разговаривали с КГГА, в случае, если дадут отмашку выходить на маршруты на следующий день, то мы сможем обеспечить только 50% транспорта. Плюс, больше 80% водителей у нас иногородние, и если они не смогут добраться на работу, то автобусы не выйдут на маршруты", — добавил Назаренко.

Как известно, начало полноценной работы общественного транспорта предполагается одновременно с коммунальным, но междугородние перевозки могут начать чуть раньше.

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Напомним, 24 апреля Кабинет Министров представил 5-этапный план выхода из карантина.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 среды, 29 апреля, в Украине было 9866 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 250 летальных, а 1103 пациента выздоровели.

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