Не все автобусы смогут выйти на маршруты после отмены карантина — перевозчики

Даже в случае отмены карантина из-за коронавируса в Украине и запуска транспорта, выйти на маршруты смогут не все перевозчики, несмотря на желание.

Об этом рассказал директор компании по пассажирским перевозкам "Трансгруп" Владимир Назаренко, сообщает "Апостроф".

По мнению частников, которое озвучил он, сразу обеспечить пассажирские перевозки в полном объеме будет проблематично.

"Власть никак с нами не консультируется и не помогает. Компании сейчас самостоятельно решают вопросы с банками касательно кредитных каникул, предприятия стоят на 100%", — рассказал перевозчик.

"Мы разговаривали с КГГА, в случае, если дадут отмашку выходить на маршруты на следующий день, то мы сможем обеспечить только 50% транспорта. Плюс, больше 80% водителей у нас иногородние, и если они не смогут добраться на работу, то автобусы не выйдут на маршруты", — добавил Назаренко.

Как известно, начало полноценной работы общественного транспорта предполагается одновременно с коммунальным, но междугородние перевозки могут начать чуть раньше.

Напомним, 24 апреля Кабинет Министров представил 5-этапный план выхода из карантина.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 среды, 29 апреля, в Украине было 9866 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 250 летальных, а 1103 пациента выздоровели.