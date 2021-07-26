"Метинвест" отдаст за Днепровский меткомбинат 9,2 млрд грн

Входящий в горно-металлургическую группу "Метинвест" Днепровский коксохимический завод (Каменское, Днепропетровская область) приобретет имущественный комплекс Днепровского металлургического комбината (Каменское) за 9,17 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные в системе "ProZorro.Продажи". При этом на аукцион была подана всего одна заявка, потому победитель был определен без проведения торгов. Стартовая же цена лота была установлена на уровне 8,4 млрд грн. ДМК был выставлен на продажу в рамках процедуры банкротства.

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Напомним, что в мае Антимонопольный комитет дал группе "Метинвест" разрешение на концентрацию активов ДМК путем их покупки. АМКУ при этом обязал "Метинвест" в случае победы на торгах ежегодно продавать не менее 12 тысяч тонн чушкового товарного чугуна третьим лицам на протяжении трех лет. В "Метинвесте" при этом заявили о необоснованности такого требования.

Ранее АМКУ отмечал, что ДКХЗ владеет на ДМК тремя доменными печами и силовым трансформатором: соответствующий договор комбинаты заключили 31 мая 2018 года. Таким образом, сейчас группа "Метинвест" владеет частью активов, ранее принадлежавших ДМК и обеспечивающих возможность выплавки чугуна. ДМК же использовал их на правах аренды.

Хозсуд Днепропетровской области открыл производство по делу о банкротстве ДМК в мае 2019 года. Тогда кредиторы заявили о требованиях к ДМК на сумму около 130 млрд грн, в том числе требования ООО "Оптимал Трейд" составляли 20,9 млрд грн, ООО "Метинвест Холдинг" — 20,7 млрд грн.

АМКУ начал рассмотрение дела об опосредованном приобретении ДМК группой "Метинвест" 10 февраля 2021 года. При этом до этого 28 января комитет разрешил купить ДМК крупному металлотрейдеру "Оптимал Трейд" (Киев), которому акционеры ЧАО "Донецксталь — металлургический завод" в сентябре 2020 года переуступили права требования задолженности ДМК на 8,175 млрд грн.

ДМК контролирует корпорация "Индустриальный союз Донбасса", в состав которой также входят Алчевский меткомбинат на неподконтрольной территории Луганской области, над которым утрачен контроль с конца 2017 года, а также меткомбинат ISD-Dunaferr (Венгрия). ISD-Huta Czestochowa (Польша) в рамках процесса банкротства была продана польскими властями компании Liberty Steel, и "ИСД" утратил контроль над предприятием.

В свою очередь "Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи железорудного сырья и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью.

Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков. Основными акционерами "Метинвеста" являются СКМ Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией. ДКХЗ на 100% принадлежит нидерландской Metinvest B.V. — материнской компании группы.

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