Транспорт 50 минут назад

Метро на Троещину нельзя построить без денег правительства — экс-глава КГГА Попов

По словам экс-главы КГГА Александра Попова, подобные инфраструктурные проекты должны реализовываться на национальном уровне

Достроить мост на Троещину обещают до конца 2020 года. Фото: Delo.ua Достроить мост на Троещину обещают до конца 2020 года. Фото: Delo.ua
Достроить мост на Троещину обещают до конца 2020 года. Фото: Delo.ua

Построить в Киеве метро в густонаселенный жилой массив Троещина или реализовать подобные масштабные инфраструктурные проекты без финансовой поддержки правительства страны невозможно, считает экс-глава КГГА времен беглого Виктора Януковича Александр Попов.

Об этом экс-чиновник рассказал в интервью Delo.ua.

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"Столица, несмотря на то, у нее самый большой в Украине бюджет среди городов, не имеет такого бюджета, который бы позволил решать глобальные проекты, как строительство метро на Троещину или 6 новых станций метро", — заявил он.

По мнению Попова, в подобных вопросах главной ошибкой действующего мэра Киева Виталия Кличко стало то, что он не использовал свой политический ресурс для привлечения финансовой поддержки правительства для реализации строительных проектов в столице.

Более того, экс-чиновник уверен, что подобные проекты должны реализовываться и поддерживаться на национальном уровне, дополнительно помогая экономике государства за счет внутреннего производства необходимых для этого товаров.

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Более того, по мнению Попова, не решит транспортную проблему левого берега Киева и открытие Подольско-Воскресенского моста через Днепр. Экс-чиновник уверен, что без изменения транспортной развязки на подъездах к нему, поток автомобилей через мост лишь усугубит пробки в городе.

"Откроет ли Кличко мост? Хорошо, откроет. А куда дальше автомобили с Подола поедут? Создадут еще большую пробку? — говорит Попов. — Зачем открывать мост, не решив эту проблему?"

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Как сообщало Delo.ua,  Александр Попов заявил о готовности вернуться в политику. По его словам, в результате того, что последние годы он занимался бизнесом, его опыт позволяет снова участвовать в политической жизни страны на более высоком уровне, чем раньше.

Как заявил Попов, определиться относительно участия в местных выборах 2020 года он намерен после того, как окончательно будет принято избирательное законодательство. Впрочем, в электоральных рейтингах он давно фигурирует в качестве возможного кандидата на пост мэра Киева. По оценкам социологов Центра Разумкова, поддержать его в качестве самовыдвиженца могли бы 3,8% избирателей из числа тех, кто намерены участвовать в голосовании и определились с выбором.

Более того, по информации СМИ, на выборы мэра Киева Попов может пойти от "Оппозиционной платформы — За життя". По словам экс-чиновника, предложения об участии в избирательной кампании ему действительно поступают, но он не рассматривает сотрудничество ни с одной из нынешних парламентских партий.

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ПО МАТЕРИАЛАМ: "Дело"

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