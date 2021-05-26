Каршеринг-сервис Lyft открывает центр исследований и разработки в Киеве

Известная международная IT-компания Lyft открывает центр исследований и разработки в Киеве, который расширит их техническое комьюнити в Восточной Европе, вместе с Lyft Минск и Lyft Мюнхен.

Об этом сообщает DOU.

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"В течение многих десятилетий Украина лелеет культуру науки, технологий и инженерного образования. И, благодаря большой базе высококвалифицированных специалистов в области технологий и высокоразвитом ИТ-сектору, Украина и Киев, в частности, является идеальным местом для Lyft Engineering", — заявили в компании.

Что касается запуска самого каршеринг-сервиса Lyft в регионе — пока такой цели нет, однако в компании уверены, что киевские коллеги станут неотъемлемой частью успеха Lyft.

Указано, что украинская команда будет сотрудничать с самыми яркими талантами из разных уголков мира, поскольку Lyft имеет офисы в Сан-Франциско, Нью-Йорке, Мехико, Минске, Мюнхене, Сиэтле, Лондоне и Монреале.

Известно, что большинство специалистов присоединились к команде из самых известных технологических компаний, таких как Google, Facebook и Amazon.

"Поэтому киевские инженеры станут частью мирового сообщества, будут решать комплексные проблемы и совершенствовать продукт, которым ежедневно пользуются миллионы людей", — говорится в сообщении.

Предполагается, что работа киевского офиса будет сосредоточена на картографировании. Не секрет, что все сервисы Lyft функционируют на сложных цифровых картах, которые способствуют динамическому и актуальному взаимодействию. И именно это помогает пользователям Lyft находить ближайшего водителя, выбирать между скутером или велосипедом, а также разумно и быстро передвигаться по городу.

В частности, перед киевской командой будут стоять такие задачи:

- сбор и обслуживание наиболее актуальных и точных картографических данных;

- разработка алгоритмов, моделей и услуг платформ для обеспечения базы для текущих и будущих предложений Lyft.

Как отмечается, сейчас в Lyft Киев работает уже более 20 сотрудников. Однако компания надеется, что совсем скоро количество сотрудников составит около 100 человек.

Ищут специалистов: Data Science, дизайнеров, Product и Engeeniring менеджеров, Back-end и Mobile разработчиков.

Сообщается, что в Киеве также появится команда картографов (GIS-специалистов), которые вместе с инженерными командами будут работать над оптимизацией сервисов Lyft.

"Lyft рады объявить, что открывают свои двери в Киеве и готовы приветствовать талантливых украинских инженеров, готовых перевернуть с ними весь мировой каршеринг!" — резюмировали в компании.

Как известно, Lyft — это агрегатор такси, публичная компания из Сан-Франциско (штат Калифорния, США), позволяющая пользователям находить с помощью интернет-сайта или мобильного приложения водителей, сотрудничающих с сервисом, и готовых подвезти их за умеренную плату. По заявлениям компании, их сервис позволяет перемещаться на машине с затратами на 30% ниже, чем при использовании традиционных такси.

Ранее стало известно, что японский автопроизводитель Toyota покупает подразделение техкомпании Lyft, занимающейся разработкой технологии беспилотного управления. Сумма сделки — $550 млн.