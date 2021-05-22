Транспорт 1 час назад

Китайский гигант онлайн-такси Didi готовится выйти на украинский рынок

Китайцы уже ведут переговоры с крупными автопарками и даже набирают сотрудников

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Успехи трех онлайн-гигантов украинского рынка такси — Uber, Uklon и Bolt — привлекли к Украине внимание еще одного глобального игрока, китайскую компанию Didi c многомиллионной аудиторией в 15 странах.

Таким образом, Didi, часть акций которой принадлежит миллиардеру Джеку Ма, изучает возможность выхода на рынок Украины, пишет журнал НВ.

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Как рассказал изданию один из участников рынка, китайцы уже ведут переговоры с крупными автопарками и даже набирают сотрудников.

При этом в самой компании, которая серьезно настроилась на экспансию в Восточную Европу, такую информацию не подтвердили, но и не опровергли.

"Мы внимательно изучаем украинский рынок. Компания настроена на быстрый рост и расширение бизнеса, и мы высоко оцениваем потенциал украинского рынка городских перевозок", — заявили НВ представители Didi.

В то же время действующие игроки рынка такси уже оценивают последствия прихода конкурента.

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"В связи с заходом на рынок четвертого игрока [Didi] цена может еще просесть, хотя дальше уже особо некуда", — рассказал Виктор Федосюк, основатель автопарка корпоративных такси Transflot.

Напомним, первый день локдауна в Киеве начался с транспортного коллапса: километровых пробок при пустых "маршрутках" и с многократного повышения цен на такси. Ситуация возникла из-за ограниченного доступа к общественному транспорту — в связи с карантином, местные власти разрешили проезд только отдельным категориям граждан по специальным пропускам. Что, в свою очередь, заставило жителей пересаживаться на личные автомобили или такси.

Службы такси же отреагировали на спрос высокой стоимостью заказа. "За такие деньги можно доехать до Львова", "Дешевле на Полтаву мотнуть", "За полцарства на Троещину", "А как зарабатываете в локдаун вы?" — подобные комментарии со скринами-доказательствами вскочивших цен на такси киевляне постили все утро.

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