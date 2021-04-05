"Дешевле на Полтаву": Uber, Uklon и Bolt объяснили, почему в Киеве взлетели цены на такси

Первый день локдауна в Киеве начался с транспортного коллапса: километровых пробок при пустых "маршрутках" и с многократного повышения цен на такси. Ситуация возникла из-за ограниченного доступа к общественному транспорту — в связи с карантином местные власти разрешили проезд только отдельным категориям граждан по специальным пропускам. Что в свою очередь заставило жителей пересаживаться на личные автомобили или такси.

Службы такси же отреагировали на спрос высокой стоимостью заказа. "За такие деньги можно доехать до Львова", "Дешевле на Полтаву мотнуть", "За полцарства на Троещину", "А как зарабатываете в локдаун вы?", — подобные комментарии со скринами-доказательствами вскочивших цен на такси киевляне жители постили все утро.

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Delo.ua выяснили у крупнейших перевозчиков — Uklon, Uber и Bolt — с чем связаны заоблачные цены на поездки.

В Uklon говорят, что виноват высокий спрос

"Сервис онлайн-заказа авто Uklon не поднимает и не регулирует тарифы искусственно или вручную. Система ценообразования в нашем приложении автоматизирована и зависит от спроса, количества свободных машин и других внешних факторов, таких как погода, например", — заявили Delo.ua в Uklon.

Там добавили, что в конкретном случае на спрос повлиял локдаун и особый режим работы общественного транспорта, однако сообщили, что в непиковые часы тарифы прогнозируются на привычном уровне.

Представители сервиса порекомендовали оставаться дома или же планировать свои поездки не в час пик, отметив, что в приложении есть возможность воспользоваться бегунком снижения цены, но тогда продолжительность ожидания автомобиля может возрасти.

На вопрос о том, во сколько раз на данный момент вырос спрос по сравнению с другими периодами, в службе ответили, что об этом говорить не совсем корректно. "Статистика разная во всех районах и даже в одном районе, но по другому маршруту может отличаться", — пояснили у перевозчика.

Также в службе прокомментировали вероятность увеличения штата водителей ради удовлетворения высокого спроса. "Мы всегда открыты к новым драйверам. Но стоит также учитывать, что увеличение количества машин на дорогах в час пик также приведет к повышению тарифов. Нам кажется, что главным фактором, на который сейчас всем стоит ориентироваться, это донести до людей, как важно придерживаться карантина", — сказали в Uklon.

В Uber на вопросы прямо не отвечают

Максимально размыто ответили на запрос Delo.ua в Uber. "Цены и время ожидания всегда зависели от многих факторов, включая количество доступных водителей, текущие заказы, расстояние, а также время дня и ночи", — сообщили представители сервиса. Также там добавили, что "пользователи всегда могут полагаться на прозрачную, надежную и заранее известную информацию по ценам и ориентировочное время ожидания даже перед тем, как заказать поездку в приложении".

А в Bolt цены регулируют в ручном режиме

Руководитель направления райд-хейлинга компании Bolt в Украине Сергей Павлик также говорит, что у них базовый тариф остался неизменным. При этом финальная цена меняется из-за различных факторов. В частности, того же спроса. Все дело в динамической системе ценообразования: формула окончательной цены состоит из базового тарифа ("подача"), цены за расстояние, цены за время в пути и коэффициента.

"В определенной локации сразу десять пассажиров пытаются вызвать авто. Водителей в этом районе всего пять. В таком случае цена на поездку может повыситься. Это подтолкнет других водителей выехать в район, где наблюдается повышенный спрос, даже если им для этого придется потратить время и топливо. Позже, когда баланс спроса и предложения стабилизируется, цена автоматически снизится. Сейчас мы приняли решение в ручном режиме регулировать цену. И в случае резкого повышения стоимости поездки в часы пиковой нагрузки на сервис, снижать ее принудительно", — отмечает Павлик.

Впрочем, Bolt также призывает пользователей по возможности оставаться дома. В случае неотложных поездок в компании предлагают не вызывать авто в часы пик, когда спрос максимальный. Например, перенести поездку на более позднее время.

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