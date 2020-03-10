IT и Телеком 60 минут назад

Международные фонды вложили в украинский ІТ-сектор полмиллиарда долларов — исследование

Прошлый год стал рекордным по сумме инвестиций

Международные фонды вложили в украинский ІТ-сектор полмиллиарда долларов — исследование Международные фонды вложили в украинский ІТ-сектор полмиллиарда долларов — исследование
Фото: 24 канал

2019 год стал рекордным для украинского IT-сектора по сумме инвестиций — 544 млн долларов. Это на 199 млн долларов больше показателя 2018 года. Об этом сообщил инвестиционный фонд AVentures Capital в ежегодном исследовании венчурного рынка Украины DealBook 2020, сообщает Лига.Tech.

Большинство инвестиционных средств (77%) получили три компании: Grammarly, GitLab, People.ai.

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Основные инвесторы — международные фонды, такие как Iconiq Capital, General Catalyst, Goldman Sachs VC и другие. Для локальных стартапов они главные инвесторы на начальных стадиях.

По сравнению с 2018 годом, объем сделок на ранних стадиях практически не изменился.

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Ранее Кабинет министров поддержал предложение Министерства цифровой трансформации по установлению квоты на иммиграцию 5000 иностранных специалистов для трудоустройства в украинских ІТ-компаниях.

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