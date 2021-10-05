IT и Телеком 1 час назад

Microsoft представила Windows 11 с меню "Пуск" посреди панели задач: как выглядит новая ОС

Большинство компьютеров с Windows 10 можно будет просто обновить до 11-й версии ОС, но предложат это сделать не всем сразу

Фото: Microcoft Фото: Microcoft
Фото: Microcoft

Microsoft 5 октября выпустила новую версию своей операционной системы — Windows 11. Об этом свидетельствует информация на сайте американской корпорации.

Среди наиболее заметных изменений — перемещение меню "Пуск" по умолчанию в центр панели задач, по аналогии с интерфейсом на смартфонах. Однако при желании пользователи смогут вернуть ее обратно в левый угол, где она традиционно находилась. Изменился и дизайн окон, ставших визуально более легкими.

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В панели задач также будет Microsoft Teams — приложение, позволяющее обмениваться мгновенными сообщениями, совершать голосовые или видеозвонки с другими людьми вне зависимости от того, каким устройством они пользуются

Отныне в системе также можно настроить несколько рабочих столов, ориентированных под конкретные цели пользователя. Программы можно группировать, разделяя рабочее пространство различным образом, благодаря чему доступ к ним должен стать удобнее.

Также в новой ОС появилась отдельная страница с виджетами — календарем, погодой, облачным хранилищем фото OneDrive, новостями, поиском в сети, планировщиком задач и прочими функциями в одном меню.

В новой версии Windows появилась поддержка новых игровых возможностей: в нее встроен стриминговый сервис xCloud, позволяющий по облаку играть в игры для консолей Xbox из библиотеки подписочного сервиса GamePass. Также система оснащена функцией Auto HDR, обеспечивающей повышенный динамический диапазон, она работает для более тысячи игр с DirectX 11 и DirectX 12.

Windows 11 работает и на планшетах, причем адаптирует свой интерфейс под устройство, на котором запущена, реагируя на сенсорный, рукописный и голосовой ввод.

Обновить ПК с Windows 10, соответствующий минимальным техническим характеристикам, до новой версии ОС можно бесплатно. Отмечается, что под нее подойдет большинство продаваемых сейчас компьютеров с Windows 10. Для проверки совместимости с Windows 11 разработчики советуют использовать программу PC Health Check.

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"План развертывания обновления все еще дорабатывается, но для большинства устройств, которые уже используются на сегодняшний день, мы ожидаем доставку обновления где-то в начале 2022 года. Не всем ПК с Windows 10, имеющим право на обновление до Windows 11, будет предложено выполнить обновление одновременно", — говорится на сайте Microcoft.

Компьютеры с предустановленной Windows 11 поступят в продажу уже в текущем году, подробности компания пока не сообщает.

В свою очередь поддерживать предыдущую версию операционной системы Microcoft намерена еще четыре года — до 14 октября 2025 года.

Напомним, что в конце сентября Microsoft представила новые устройства Surface, в том числе гаджет два-в-одном Surface Pro 8.

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