Surface Pro 8, телефон с двумя экранами и эко-мышка. Microsoft представил новые продукты

Компания Microsoft в среду, 22 сентября, провела свою традиционную осеннюю презентацию новых устройств Surface. Первым компания показала два-в-одном гаджет Surface Pro 8 — крупнейшее обновление линейки Surface Pro с 2014 года.

В устройстве будет установлен 13-дюймовый дисплей PixelSense Flow Display (на большинстве подобных устройств от Microsoft установлена версия в 12,3 дюймов). Экран поддерживает Dolby Vision и Adaptive Color Technology. За счет большего дисплея удалось уменьшить лицевую панель по бокам Surface Pro 8.

При этом частота обновления у нового устройства составит 120 Гц. Surface Pro 8 будет использовать новую функцию динамической частоты обновления Windows 11, работающую аналогично дисплеям Apple ProMotion с высокой частотой обновления.

Гаджет также будет оснащен автономной клавиатурой Signature Keyboard, которая теперь включает в себя и новое перо Surface Slim Pen 2. Стилус заряжается от клавиатуры и за счет тактильного двигателя воспроизводит эффект письма на бумаге. Surface Pro 8 кроме всего прочего будет поддерживать Thunderbolt 4, отказавшись от устаревшего порта USB-A. Pro 8 будет поставляться с двумя портами USB-C Thunderbolt 4 и обычным портом Surface Connect для зарядки. Это означает, что устройство можно подключать дисплеям 4K.

Surface Pro 8 будет поставляться с четырехъядерным процессором Intel Core i5 11-го поколения и Core i7. Базовая модель будет включать 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Максимальная — 32 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти. В Microsoft отмечают, что батареи девайса хватит на 16 часов. Его цена будет начинаться от $1099,99.

Еще одним представленным продуктом стала компьютерная мышь Ocean Plastic Mouse, корпус которой 20% процентов состоит из переработанного океанского пластика, а упаковка на 100% пригодна для вторичной переработки. Ее цена составит $24.99.

Также был представлен смартфон Surface Duo 2 с двумя экранами, процессором Snapdragon 888, поддержкой 5G и блоком из трех камер. Гаджет доступен в двух вариантах (черный и белый), его экране соединены шарниром, который позволяет открывать его, как книгу, или подпирать, как палатку. В совокупности у двух дисплеев диагональ 8,3 дюйма и частота обновления 90 Гц. Небольшой изгиб на краях экрана позволяет смотреть время и пропущенные уведомления, когда Duo 2 закрыт.

У всех камеры разрешение 12 мегапикселей, а широкоугольный и телеобъектив также оснащен оптической стабилизацией изображения. Предполагается, что покупатель сможет выбирать 128, 256 и 512 гигабайтами памяти. Устройство будет поддерживать две SIM-карты через комбинацию eSIM и NanoSIM.

В разложенном виде гаджет имеет размеры 145,2x184,5x5,5 миллиметров, а в сложенном — 145,2x92,1x11,0 мм. Весит гаджет будет 284 грамма. В Microsoft отмечают, что батареи хватит на 15,5 часов воспроизведения видео. Обойдется телефон в $1499,99.

Наконец, компания показала новый ноутбук Surface Laptop Studio, который представляет собой полный редизайн флагманского ноутбука Microsoft. Самым заметным изменением в этом преемнике Surface Book будет дисплей и шарнир — ноутбук оснащен 14,4-дюймовым дисплеем PixelSense с частоту обновления до 120 Гц и Dolby Vision. При этом Microsoft использует новый гибкий шарнир, который позволит ноутбуку переключаться между режимами ноутбук, сцена и студия.

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В режиме ноутбука дисплей настраивается так же, как на обычном ноутбуке, с полной клавиатурой и новым тачпадом с тактильной отдачей. В сценическом режиме можно выдвинуть дисплей вперед под углом, который предназначен для игр, потоковой передачи видер или презентации.

Как и Surface Pro 8, в этом продукте Microsoft переходит на Thunderbolt 4. У него будет два порта USB 4 с Thunderbolt 4, а также обычный порт зарядки Surface Connect и разъем для наушников 3,5 мм. Поддержка Thunderbolt означает, что пользователь сможет подключить Surface Laptop Studio к нескольким дисплеям 4K, использовать высокоскоростное внешнее хранилище или даже использовать внешний корпус графического процессора, чтобы превратить это устройство в полноценный игровой ПК. Внутри Surface Laptop Studio будет стоять четырехъядерный процессор Intel 11-го поколения и графический процессор Nvidia RTX 3050 Ti. Цена нового ноутбука составит $1599,99.

Представители компании отметили, что все продукты будут доступны с Windows 11 пятого октябре.

Напомним, 14 сентября Apple провела свою ежегодную осеннюю презентацию. Компания наконец показала новые модели iPhone, а также смарт-часы Apple Watch 7 поколения и новый IPad mini.

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Первым делом глава компании Тим Кук представил новый iPad с чипом A13 Bionic! Он позволит планшету стать минимум в три раза быстрее в работе. Кроме того, девайс оснастили 12-мегапиксельной широкоугольной камерой, улучшили фокусирование и добавили функцию слежения за снимающим человеком. Раньше такое было только в профессиональной версии iPad.

Просить за новый iPad mini будут от $329. Выпускаться он будет в четырех цветах корпуса. Touch ID перенесли наверх — как это было в планшетах версии PRO. Кроме того, планшет будет поддерживать Pencil.