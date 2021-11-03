Microsoft замахнулась на создание своей метавселенной

Корпорация Microsoft решила создать собственную метавселенную Mesh, сообщает Bloomberg. Как отмечает агентство, Microsoft планирует адаптировать свои фирменные программные продукты для создания более корпоративной версии услуги.

В основе новой функции будет технология смешанной реальности Microsoft Mesh. Она позволяет объединять — в одном виртуальном пространстве пользователей разных устройств — от смартфонов и ПК до VR-шлемов.

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По информации Bloomberg, новые функции Teams позволят предприятиям создавать иммерсивные пространства, в которых могут встречаться сотрудники. Технология использует программное обеспечение Microsoft, анонсированное в начале этого года под названием Mesh, которое позволяет использовать дополненную реальность и виртуальную реальность в различных очках, включая собственные HoloLens.

При этом, пользователи, которые не имеют устройств, способных отображать 3D-изображения, могут просматривать контент и аватары в 2D.

Алгоритмы Microsoft будут анализировать голос пользователя и анимировать аватар, основываясь на его интонациях.

Приложения Microsoft будут работать с Oculus, производимыми компанией Meta Platforms Inc.

Напомним, 5 октября Microsoft выпустила новую версию своей операционной системы — Windows 11.

В конце октября Microsoft обогнала Apple по рыночной капитализации, что сделало ее самой дорогой публичной компанией в мире.