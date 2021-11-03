IT и Телеком 1 час назад

Microsoft замахнулась на создание своей метавселенной

В основе новой функции будет технология смешанной реальности Microsoft Mesh

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Корпорация Microsoft решила создать собственную метавселенную Mesh, сообщает Bloomberg. Как отмечает агентство, Microsoft планирует адаптировать свои фирменные программные продукты для создания более корпоративной версии услуги.

В основе новой функции будет технология смешанной реальности Microsoft Mesh. Она позволяет объединять — в одном виртуальном пространстве пользователей разных устройств — от смартфонов и ПК до VR-шлемов.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По информации Bloomberg, новые функции Teams позволят предприятиям создавать иммерсивные пространства, в которых могут встречаться сотрудники. Технология использует программное обеспечение Microsoft, анонсированное в начале этого года под названием Mesh, которое позволяет использовать дополненную реальность и виртуальную реальность в различных очках, включая собственные HoloLens.

Читайте также:
Apple зарабатывает на играх больше, чем Sony, Nintendo, Microsoft и Activision

При этом, пользователи, которые не имеют устройств, способных отображать 3D-изображения, могут просматривать контент и аватары в 2D.

Алгоритмы Microsoft будут анализировать голос пользователя и анимировать аватар, основываясь на его интонациях.

Приложения Microsoft будут работать с Oculus, производимыми компанией Meta Platforms Inc.

Напомним, 5 октября Microsoft выпустила новую версию своей операционной системы — Windows 11. 

В конце октября Microsoft обогнала Apple по рыночной капитализации, что сделало ее самой дорогой публичной компанией в мире.

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Microsoft обогнала по стоимости Apple, снова став самой дорогой компанией в мире
Microsoft обогнала по стоимости Apple, снова став самой дорогой компанией в мире
"Дарница" внедряет систему автоматического контроля качества упаковки лекарств
"Дарница" внедряет систему автоматического контроля качества упаковки лекарств
Как TSMC стала монополистом рынка полупроводников и при чем здесь жадность работодателей?
Как TSMC стала монополистом рынка полупроводников и при чем здесь жадность работодателей?
Загрузка...
Новое видео
Family production: как киевская семья снимает рекламу для Diesel и Saint Laurent и получает Каннских львов

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Газ в Украине теперь считают в киловатт-часах: как будет меняться цена для украинцев

  3. 17,5% украинцев частично или полностью не оплачивают коммуналку — опрос

  4. "Опора" требует не признавать Терехова победителем выборов мэра Харькова

  5. Очередь до лета: в Украине наблюдается дефицит новых авто (ВИДЕО)

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...