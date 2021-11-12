Мощность домашних солнечных электростанций в Украине превысила 1 ГВт

Госагентство по энергоэффективности и энергосбережению отмечает, что по итогам первых трех кварталов 2021 года суммарная мощность солнечных панелей, установленных домохозяйствами, составила 1057 МВт.

Как говорится в сообщении агентства, в целом на конец сентября 39 тысяч 643 домохозяйства в Украине использовали солнечные панели, экономя на счетах за электричество.

В частности, в Днепропетровской области их насчитывалось 5559, в Закарпатской — 3225, в Тернопольской — 3068. Отмечается также, что в июле-сентябре в стране было установлено 4240 СЭС в частных домах, что вдвое превышает аналогичный показатель в 2020 году.

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На конец 2020 года общая мощность домашних СЭС в Украине составляла 779 МВт, на конец 2019 года — 520 МВт. Причем за 2019 год этот показатель вырос более чем втрое — 157 МВт. Также более чем в три раза он увеличился и за предыдущий 2018 год (51 МВт), а до этого и за 2017 год (16,7 МВт).

Общее же число солнечных электростанций в частных домах на конец 2016 года составляло 1,1 тысячи, 2017-го — 3 тысячи, 2018-го — 7,5 тысячи, 2019-го — почти 22 тысячи.

На конец сентября 2020 года число домохозяйств, использующих энергию солнца, в Украине составило 27 тысяч 623, то есть за прошедший год выросло на 45%.