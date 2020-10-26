Более 27 тысяч украинских семей перешли на солнечную электроэнергию

В III квартале 2020 года почти 2 тысяч украинских домохозяйств решили установить солнечные панели и стать энергонезависимыми и энергосберегающими.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

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По информации ведомства, количество семей, использующих "чистую" электроэнергию из энергии солнца, выросла на 8% и составила 27623.

На сегодняшний день, как отмечает Госэнергоэффективности, общая мощность солнечных электростанций частных домохозяйств составила 712 МВт, из которых в III квартале 2020 года были введены 53 МВт (это около 40 млн евро инвестиций).

"По нашим оценкам, начиная с 2015 года, домохозяйства инвестировали в солнечные панели около 560 млн евро. Это вклад в собственную энергонезависимость и автономность, а также в развитие масштабного украинского рынка услуг и оборудования в "зеленой" энергетике", — прокомментировал исполняющий обязанности председателя Госэнергоэффективности Константин Гура.

В свою очередь, заместитель председателя Госэнергоэффективности Юрий Шафаренко отметил, что благодаря СЭС домохозяйства не только экономят на коммунальных услугах, но и меняют поведение на энергоэффективную.

"Ведь они понимают, что каждый сохраненный и неиспользованный киловатт электроэнергии позволяет возвращать вложенные инвестиции", — подчеркнул Шафаренко.

Напомним, как в свое время заявила исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец, аукционы на постройку ветроэлектростанций начнутся уже в следующем году.

Позднее она отметила, что энергосистема страны требует два гигаватта маневренных мощностей уже в следующем году. И подчеркнула: маневренные газопоршневые электростанции инвесторы смогут строить на месте бывших ТЭЦ, так как там подведены уже все необходимые коммуникации.