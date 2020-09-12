В следующем году пройдут зеленые аукционы по ветростанциям — Буславец

Аукционы на постройку ветроэлектростанций начнутся уже в следующем году. Об этом во время брифинга заявила и. о. министра энергетики Украины Ольга Буславец, отвечая на вопрос корреспондента Delo.ua. "Когда мы анализировали ситуацию, по всем обязательствам до 2020 года мощностей солнечной генерации было построено почти в полтора раза больше, чем было запланировано. При этом план по ветростанциям был выполнен всего на 50%. Это говорит о том, что необходимо пересмотреть подходы по стимулированию ВИЭ. На сегодня зеленый тариф урегулирован, система аукционов усовершенствуется, в следующем году мы начнем их проводить. Мы проводим работу, чтобы определить квоты поддержки инвесторам в ВИЭ. Ищем оптимальные места для строительства, чтобы это не стало нагрузкой для энергосистемы". Напомним, ранее о необходимости строить ветроэлектростанции заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Позже в ходе брифинга Буславец отметила, что энергосистема страны требует два гигаватта маневренных мощностей уже в следующем году. И подчеркнула: маневренные газопоршневые электростанции инвесторы смогут строить на месте бывших ТЭЦ (такие есть на балансе у Фонда госимущества), поскольку там подведены уже все необходимые коммуникации.

Сейчас роль маневрирующих мощностей, напомним, выполняют теплоэлектростанции. Но карбоновую энергетику планируют понемногу сворачивать: два угольных моногорода на Востоке и Западе страны (шесть шахт) собираются трансформировать совместно с Германией.

При этом Украина входит в отопительный период с крупными запасами угля — 3 млн тонн, в три раза больше, чем в прошлом году. В подземных газохранилищах — 26 миллиардов кубов газа.

Читайте также: Газовая дыра: откуда на газовом рынке Украины взялись долги в 100 млрд и что с ними делать

Что касается Национального плана по сокращению выбросов, его все-таки будут пересматривать. "В соответствии со снижением потребления, мы видим изменения, которые позволяют актуализировать Нацплан. Нужно посмотреть прогнозный баланс, это позволит понять, нужно ли выполнять Нацплан по выбросам в нужном объеме", — сказала и. о. министра энергетики. При этом уточнила: необходимо и экономическое перепланирование, поскольку финансировать выполнение Нацплана нечем.